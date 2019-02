Der var fuld fart på dramafronten, da Nabiha før jul pludselig skulle være mor.

Den danske popsangerinde havde nemlig forberedt det hele og tænkte, hun ville have god tid til også at medvirke i DR’s juleshow, men under prøverne gik vandet pludselig.

»Ja, mit vand gik i DR Byen under prøverne, så jeg nåede aldrig at optræde og måtte i stedet lade mine korsangerinder overtage,« fortalte hun storgrinende på den røde løber til årets Zulu Awards her et par måneder efter oplevelsen.

»Jeg havde på fornemmelsen, at jeg ville føde før tid, men jeg havde ikke regnet med, at det ville være hele tre uger før tid,« fortalte hun videre og tilføjede, at alt er godt i dag.

ZULU Awards 2019 Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere ZULU Awards 2019 Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det er virkelig en kæmpe gave at blive mor, men også meget anderledes, og noget man lige skal vænne sig til. Det er jo benhårdt arbejde, og der sker nye ting hver dage. I aften (Til Zulu Awards, red) er første gagng jeg er i ude af min barselsboble.«

Hun udsendte før jul julesinglen ’Holiday Feels’ og har derudover helt styr på kalenderen, så hun både kan være mor og fortsætte som popstjerne.

»Vi har en single, der udkommer lige om lidt. Vi har forberedt det hele,« fortalte hun med et smil og tilføjede, at hendes søn allerede har været med en tur i studiet.

»Det gik rigtig fint. Jeg bliver jo nødt til at komme derned og holde mig i gang.«

Hun vil indtil videre gerne holde det privat, hvad hendes søn hedder.