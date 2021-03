Hollywood er selvfølgelig et tosset sted at være. Og til tider driver filmbyen selv de største stjerner til vanvid – helt bogstaveligt.

I sit helt eget tv-talkshow indrømmede filmstjernen Drew Barrymore således for nylig, at hun som 13-årig blev tvangsindlagt af sin egen mor.

»Alt for tidlig succes havde lavet mig om til et lille monster,« indrømmer Barrymore.

Og i den helt nye dokumentarfilm 'Framing Britney Spears' kan vi se, at 90ernes største popstjerne mister både forstand, hår, frihed og forældremyndigheden over sine to børn.

»Hvis USA er en galeanstalt. Så er Los Angeles den lukkede afdeling.«

Sådan sagde salig David Bowie i et interview med bladet NME i slutningen af 1980erne.

Og Bowie vidste, hvad han talte om.

Mens David Bowie i 1975 arbejdede på succesalbummet 'Young Americans,' flyttede den stenrige rockstjerne nemlig ind i en kæmpevilla i Hollywoods fineste afdeling, Bel Air.

Men selv ikke den ufattelige luksus, masser af penge og endeløse rækker af poolparties kunne redde David Bowies psyke fra kollaps.

Efter eget udsagn levede David Bowie således i Los Angeles udelukkende af kokain, peberfrugter og mælk.

I et tilfælde af ustyrlig forfølgelsesvanvid fik Bowie efter eget udsagn foretaget eksorcisme på sit indendørs svømmebassin.

»Ingen mener, hvad de siger. Og ingen siger, hvad de mener. Alt er op og ned – ingen logik,« sagde Bowie senere om året i USA. Og da han i slutningen af 1975 igen forlod Hollywood, var det med vilde øjne og en kropsvægt på under 50 kilo.

»Glamour Los Angeles er ikke altid et sundt sted at bo. Og jeg var kun glad for at slippe ud igen.«

Sådan sagde en anden britisk rockstjerne, Bryan Ferry, efter hans pladeselskab havde sendt ham til Hollywood for at 'samle inspiration' til et soloalbum.

Ferry slap med skrækken og flyttede igen hjem til London. Og i sangen 'Can't Let Go' opsummerer han oplevelsen:

»Bel Air's okay if you dig the grave, but I want to live again' (Bel Air er okay, hvis du vil grave din egen grav. Men jeg vil leve igen).

Men det er selvfølgelig ikke alle, der bare kan flytte hjem igen. Anderledes er det således for de folk, der er født i filmbyen og for folk, hvis succes afhænger af deres tilstedeværelse tæt på studierne. Og her er nogle af de stjerner, der i kortere eller længere perioder mistede forstanden i Hollywood.

MEL GIBSON

Som barn af en holocaust-benægter kom den australske Mad Max-stjerne måske skævt fra start. Og i et interview med programmet Good Morning America indrømmer Mel Gibson blankt: »Jeg er en velfungerende tosse. Og når jeg får lidt for meget vodka, siger jeg dumme ting.«

På telefonsvareren til sin ekskæreste og mor til Gibsons yngste, Oksana Grigorieva, sagde Gibson således i 2010: 'Jeg håber, du bliver voldtaget af en hel flok n...... (det amerikanske N-ord).

Og da Los Angeles Police Department i 2006 stoppede Gibson for spritkørsel, sagde 'Braveheart'-stjernen først: »De forbandede jøder er skyld i samtlige krige.« Og før betjentene satte den frådende filmstjerne ind på patruljevognens bagsæde, titulerede Mel elegant den kvindelige betjent 'sugartits' (sukkerpatter, red.)

BRITNEY SPEARS

Efter et nervesammenbrud i 2007 blev popdronningen tvangsindlagt og frataget forældremyndigheden over sine to børn. 14 år senere varetages den 39-årige popstjernes finanser stadig af en værge.

ANNE HECHE

I 2000 dukkede Anne Heche ('Donnie Brasco' og 'Wag the Dog') op hos en tilfældig LA-familie. Hun forlangte at komme indenfor. Og her fortalte Heche sine forbløffede tilskuere: 'Jeg er Gud. Og jeg er kommet for at bringe jer hjem i mit rumskib'.

Siden lagde Anne Heche fornuftigt nok stofferne på hylden.

CHARLIE SHEEN

Som hovedrolleindehaver i komedieserien 'Tre og en halv mand' var Charlie Sheen verdens bedst betalte tv-stjerne – med over ti millioner kroner per episode. Men i 2011 gik det helt galt.

Først et nervesammenbrud, godt hjulpet på vej af kokain, og så en hemmeligholdt hiv-diagnose.

Som en af de få forsøgte Charlie Sheen endog at tjene penge på sin egen nedsmeltning. Han drog således på en større USA-turné, 'Violent Torpedo of Truth', hvor han foran halvtomme sale optrådte med noget, der mindede om totalt kaos.

»Jeg mistede overblikket. Jeg var monumentalt sindssyg,« fortæller Charlie Sheen i dag.