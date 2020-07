Den tidligere 'Mythbusters'-vært Adam Savage bliver anklaget for voldtægt af sin egen søster.

Det er søsteren selv, der har indgivet et søgsmål mod den 52-årige tv-vært, som hun påstår misbrugte hende seksuelt adskillige gange, da de begge var børn.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt People og New York Post, som har fået indsigt i retsdokumenterne i sagen.

Ifølge dokumenterne påstår søsteren, 51-årige Miranda Pacchiana, at misbruget fandt sted i slutningen af 1970'erne, da hun var mellem syv og 10 år gammel, og han var mellem ni og 12 år.

(Arkiv) Adam Savage. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere (Arkiv) Adam Savage. Foto: FREDERIC J. BROWN

'I begyndelsen af 1976 og frem til omkring 1979 voldtog Adam Savage gentagende gange Miranda Pacchiana og tvang hende til at modtage og give oralsex,' står der i dokumenterne ifølge de amerikanske medier.

I søgsmålet står det også beskrevet, hvordan Adam Savage angiveligt forhindrede sin søster i at forlade sengen, hvorefter han voldtog hende analt.

Søsteren, der arbejder som socialrådgiver, har blogget om det angivelige misbrug og påstår, at hendes familie har slået hånden af hende, fordi hun er stået frem med anklagerne.

Adam Savage har udsendt en skriftlig udtalelse gennem sin advokat, Andrew Brettler, hvori han nægter sig skyldig i anklagerne fra søsteren.

»Selv om jeg håber, min søster får den hjælp, hun skal have for at finde fred, så bliver dette nødt til at stoppe. Hun har i flere år på ubarmhjertig og løgnagtig vis angrebet mig og andre medlemmer af familien over for alle, der har villet lytte til hende,« siger tv-værten og fortsætter:

»Ved at sprede utallige falske historier om os i jagten på økonomiske gevinster, har hun tortureret hele familien og fremmedgjort sig fra os. Jeg vil kæmpe mod det grundløse og grænseoverskridende søgsmål, så det ryger i jorden for altid.«

Adam Savages og søsterens mor, Karan Savage, har også udtalt sig om sagen. Hun forsvarede tirsdag sønnen og sagde følgende:

»Det gør mig meget ked af det at sige det her, men min datter lider af voldsomme psykiske problemer, og det er tragisk, at hun tvinger Adam og resten af familien til at gå i gennem det her. Adam er en god mand, og jeg støtter ham fuldt ud.«