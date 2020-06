Selvom Elton Johns første ægteskab ligger årtier tilbage, er der angiveligt stadig spændinger, der skal løsnes.

Flere engelske medier rapporterer, herunder The Guardian og BBC, at Elton Johns første kone, Renate Blauel, har indledt en retssag mod sin eksmand.

Ifølge medierne er søgsmålet afleveret til retten og skal angiveligt indeholde en form for påbud mod Elton John.

Hvad der konkret ligger bag søgsmålet, har Elton John og Renate Blauels respektive talspersoner ikke ønsket at kommentere.

Elton John og Renate Blauel ved deres bryllupsdag i 1984. Foto: STF Vis mere Elton John og Renate Blauel ved deres bryllupsdag i 1984. Foto: STF

Johns talsperson har således 'ingen kommentarer', mens Blauels talsperson blot bekræfter, at man har udført papirarbejdet og håber, at situationen kan løses 'venskabeligt'.

Renate Blauel og Elton John blev gift tilbage i 1984. Ægteskabet varede i fire år, og parret lod sig skille i 1988.

Siden er det ikke meget, offentligheden har set til Renate Blauel, der har holdt sig væk fra rampelyset og mediebevågenheden.

Det er også noget, Elton John har beskrevet i sin biografi, der udkom sidste år.

'Jeg knuste en person hjerte, som elskede mig helt ubetinget. Uanset smerten var der ingen bitterhed overhovedet. I de efterfølgende år, når noget skete for mig, troppede pressen op ved hendes dørtrin for at få hende til at sladre. Det gjorde hun aldrig. Hun sagde, de skulle lade hende være i fred,' skrev Elton John i bogen.

Efterfølgende fortalte Elton John omverdenen, at han er homoseksuel. I 2014 blev han gift med David Furnish, med hvem han har to børn.

Elton John er én af tidens største musikere og har blandt andet vundet seks Grammy-awards.