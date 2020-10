Det vakte undren og stor opmærksomhed, da Sir Elton John i juni blev sagsøgt af ekskonen, Renate Blauel, i ægteskab-sammenhæng. Et ægteskab, der vel at mærke endte i 1988.

I begyndelsen blev det heller ikke meldt ud, hvad søgsmålet i det hele taget handlede om.

Det ved man til gengæld nu, og samtidig er søgsmålet endegyldigt afsluttet. Det skriver BBC.

Efter skilsmissen indgik Elton John og Renate Blausel en skilsmisseaftale. Nøglen i aftalen var, at ægteskabet og skilsmissen skulle holdes så privat som overhovedet muligt.

Renate Blauel og Elton John blev gift i Sydney i 1984. Foto: STF Vis mere Renate Blauel og Elton John blev gift i Sydney i 1984. Foto: STF

Men Renate Blauel hævdede, at aftalen blev brudt i forbindelse med filmen 'Rocketman' fra 2019, der skildrer Elton Johns liv. I filmen bliver ægteskabet, som varede fra 1984 til 1988, og den efterfølgende skilsmisse omtalt, hvilket, ifølge BBC, altså ligger til grund for søgsmålet.

Renate Blauel krævede i den forbindelse en yderligere 'sikkerhed', der forhindrer fremtidig omtale af ægteskabet. Derudover krævede hun også tre millioner pund i erstatning – rundt regnet svarende til 25 millioner kroner.

Om Renate Blauel fik medhold i sagen, melder historien ikke om. Det tidligere ægtepar har dog i en fælles udtalelse meddelt, at sagen er afsluttet.

»De er glade for at meddele, at sagen er afsluttet på sådan en måde, der respekterer Blauels ønske om privatlivets fred. Renate anerkender, at Elton har udvist værdighed og respekt over for hende i de seneste 30 år,« står der blandt andet i udtalelsen.

De vil ikke diskutere hinanden eller ægteskabet i fremtiden og vil ikke komme med yderligere kommentarer i sagen En del af den fælles udtalelse

Endvidere gør de opmærksom på, at sagen endegyldigt er lukket.

»De vil ikke diskutere hinanden eller ægteskabet i fremtiden og vil ikke komme med yderligere kommentarer i sagen.«

Selv om parterne har indgået forlig, lagde talspersoner omkring Elton John ikke skjul på, at de var uenige i Blauels søgsmål.

De hævdede omvendt, at detaljerne omkring eks-parret i forvejen var offentligt kendt, og at skilsmisseaftalen kun vedrørte private og fortrolige anliggender.

Elton John og hand mand David Furnish. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Elton John og hand mand David Furnish. Foto: LOIC VENANCE

Ikke desto mindre protesterede Blauel over hele fem scener i 'Rocketman'. Blandt andet at deres bryllupsdag blev skildret, og at parret sov i hver sit soveværelse.

Siden skilsmissen blev underskrevet i 1988, er det ikke meget, offentligheden har set til Renate Blauel, der generelt har holdt sig væk fra rampelyset og mediebevågenhed.

Elton John sprang imidlertid ud som homoseksuel og blev i 2014 gift med sin nuværende mand, David Fornish, med hvem han har to børn.