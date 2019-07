Skuespiller Charles Levin forsvandt for over en uge siden, men nu mener politiet, at de har fundet hans jordiske rester under mystiske omstændigheder.

Levin har medvirket i tv-serier som 'Seinfeld' og 'NYPD Blues'.

Det var skuespillerens søn, som meldte sin far forsvundet sidste mandag, skriver CNN.

Derefter indledte politiet en eftersøgning, som så først en uge senere gav pote.

Politiet fandt, hvad, de tror, er Levins lig, tæt ved hans efterladte bil, der stod i grøftekanten ved en vej.

I bilen var skuespillerens hund, en mops ved navn Boo Bear.

»Baseret på omstændighederne er der en stor sandsynlighed for, at det er afdøde Charles Levin,« siger politiet om deres fund.

Bilen, som var i dårlig stand, blev fundet af en civil person. Køretøjet var efterladt på en næsten ufremkommelig vej.

Ud over at bilen blev fundet et øde sted, var den også over ti timers rejse hjemmefra. Det befandt sig nemlig omkring 700 kilometer nord for Levins hjem.

Skuespilleren blev 70 år gammel.

Han medvirkede desuden i film som 'The Golden Child'.

Charles Levin nåede dog aldrig at få sit store kommercielle gennembrud.