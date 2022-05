Det har ikke skortet på prekære detaljer i retssagen mellem Johnny Depp og ekskonen Amber Heard.

Og nu er endnu en information kommet frem, som er med til at optegne billedet af eksparrets giftige relation.

Johnny Depp nægter nemlig at kigge på Amber Heard og har ikke værdiget hende et eneste blik, mens retssagen har stået på. Og det er der én ganske god grund til.

»Du ved godt, hvorfor Mr. Depp aldrig kigger på dig, ikke?«

Sådan adspurgte Camille Vazquez, som er en af Johnny Depps advokater, Amber Heard, da hun sad i vidneskranken mandag.

Hertil lød svaret fra Amber Heard, at hun godt vidste det, mens hun også bekræftede, at hun rigtigt nok mange gange selv har kigget på sin eksmand.

Forklaringen er den, at Johnny Depp har afgivet et løfte.

Et løfte om at Amber Heard aldrig igen får lov til at se hans øjne.

»Han har holdt det løfte, har han ikke?« spurgte Camille Vazquez Amber Heard om.

»Så vidt jeg ved, kan han ikke se på mig,« lød svaret fra Amber Heard.

Her måtte advokaten dog rette Amber Heard. Det er ikke, fordi Johnny Depp ikke kan se på sin ekskone. Det er, fordi han ikke vil.

»Han kan ikke,« gentog Amber Heard.

Ifølge en talsperson fra Amber Heard skyldes Johnnys Depps løfte, at han ikke har modet til at se på Amber Heard ovenpå det, han har gjort mod hende.

I udtalelsen, som blev udsendt tidligere i maj, og blandt andet er gengivet af People, lød det, at såfremt Johnny Depp virkelig var uskyldig, ville han være i stand til at se på sin ekskone i stedet for at sidde og fnise og tegne, mens hun vidner.

Det er Johnny Depp, der har lagt sag an mod Amber Heard.

Skuespilleren mener, at han er udsat for bagvaskelse fra sin ekskone, som har kostet ham store filmroller. Blandt andet i Harry Potter-franchiset 'Fantastics Beasts', hvor danske Mads Mikkelsen har overtaget hans rolle.

For dette kræver Johnny Depp erstatning på 50 millioner dollar fra sin ekskone, og han vil nu forsøge at rense sit navn fra de påstande om hustruvold, som Amber Heard har rettet imod ham.