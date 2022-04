Det var ikke som det plejer, da Mads Mikkelsen mandag aften mødte op til gallapremieren på sin nye film 'Fantastiske skabninger: Dumbledores hemmeligheder'.

Normalt når der er premiere på en ny film, stiller hovedpersonerne sig gladeligt frem foran den fremmødte presse for at fortælle om filmen og svare på et par enkelte spørgsmål.

Det plejer Mads Mikkelsen også at gøre, men ikke denne gang.

Den 56-årige danske verdensstjerne ankom til gallapremieren med sin familie, stillede op til fotos foran den opstillede fotovæg, men forlod herefter igen den røde løber uden at sige et ord.

Mads Mikkelsen med sin familie til gallapremiere. Vis mere Mads Mikkelsen med sin familie til gallapremiere.

Det atypiske scenario var allerede blevet meldt ud et par dage forinden, da arrangørerne sendte invitationen ud om gallapremieren til den danske presse.

Da B.T. i den forbindelse spurgte, hvorfor Mads Mikkelsen ikke stillede op til interviews, lød den korte forklaring, at det var efter ønske fra filmens amerikanske filmselskab Warner Brother.

Hvorfor de præcis ikke ønskede, at Mads Mikkelsen skulle svare på spørgsmål fra den danske presse vides ikke.

Men i stedet havde de deres egen interviewer klar i biografsalen.

Mads Mikkelsen til premieren i London. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Mads Mikkelsen til premieren i London. Foto: TOLGA AKMEN

Inden filmstart kom Mads Mikkelsen nemlig op foran det store lærred i Imperial-biografen i København og svarede på et par spørgsmål fra filmselskabets egen mand.

Mads Mikkelsen var for nylig til verdenspremiere på filmen i London, så han blev blandt andet spurgt, hvordan det var at være til gallapremiere hjemme i Danmark.

Han blev også spurgt til, hvordan det var at blive en del af 'Harry Potter'-universet, og til sidst hvad han havde gjort for at forberede sig på sin rolle.

'Fantastiske skabninger: Dumbledores hemmeligheder' er den tredje film i rækken i den stort anlagte filmserie, der fungerer som en slags forhistorie til forfatter J.K. Rowlings historier om den unge troldmand Harry Potter.

Johnny Depp. Foto: YARA NARDI Vis mere Johnny Depp. Foto: YARA NARDI

I de første to film spillede Johnny Depp som bekendt rollen som den onde troldmand Gellert Grindelwald.

Han blev imidlertid pludselig dømt i en retssag om vold mod sin tidligere hustru, så de fyrede ham fra den tredje film og gav i stedet rollen til Mads Mikkelsen.

Mads Mikkelsen udtalte sig om Johnny Depp sidste sommer til mediet The Times:

'Jeg ved ikke, hvad der skete i hans privatliv, eller om det var fair, at han (Johnny Depp, red.) mistede rollen. Men jeg vidste bare, at produktionen ville fortsætte.'

'Jeg ville have elsket at have talt med ham omkring det – hvis jeg havde chancen – men jeg kender ham bare ikke på den måde.'

Mads Mikkelsen sagde derudover, at han ikke var i tvivl om potentialet i rollen som troldmanden Gellert Grindelwald:

'De (filmproduktionen, red.) ringede til mig, og de var tydeligvis under tidspres. Jeg elsker manuskriptet og sagde ja tak til rollen.'

'Jeg ved, at det for mange mennesker var kontroversielt. Men det er altså sådan, det foregår sommetider'.

Mads Mikkelsen er allerede i de første anmeldelser blevet hyldet for sin præstation som Gellert Grindelwald, og han er langt fra færdig med at spille med i nogle af verdens største filmserier.

I 2023 forventes der premiere på en ny Indiana Jones-film, hvor Mads Mikkelsen også står på rollelisten.