Familien fra Bryggen er i krise. Efter hele livet at have holdt tæt sammen er Danmarks store reality-familie delt i to lejre grundet en mystisk konflikt mellem Mikkel Kessler og Linse Kesslers datter Stephanie ’Geggo’.

Hvad gik der galt? Ingen vil rigtig sige noget. I foråret skulle Mikkel have fulgt sin niece op ad kirkegulvet, men pludselig viste det sig, at han slet ikke havde været med til brylluppet. I dag taler de slet ikke sammen.

Vi spoler tiden tilbage til 1998, da en 19-årig nyprofessionel Mikkel omtales som ’Europas største boksetalent’.

Familien Kessler holder til på Islands Brygge i København med moderen ’Mopper’ som samlingspunkt, og da pengene i starten af karrieren ikke helt slår til, får Mikkel hjælp af Linse.

»Så gik du og nassede på din søster og din mor,« fortæller Mikkels træner i 2004 til Politiken.

»Ja, jeg tror vist, at jeg lånte lidt penge af min søster. Det skal vi ikke have frem,« tilføjede Mikkel med et grin.

I 2004 forklarer Mikkel til Ekstra Bladet, hvad hans familie betyder for ham:

»Familien er det vigtigste for mig – også i min karriere. Jeg har altid kunnet komme forbi og få et måltid mad hos min mor.«

Arkivfoto af familien fra Bryggen. Fra venstre mod højre: Ole Kessler, Mikkel Kessler, 'Mopper', Stephanie 'Geggo' og Linse Kessler. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Arkivfoto af familien fra Bryggen. Fra venstre mod højre: Ole Kessler, Mikkel Kessler, 'Mopper', Stephanie 'Geggo' og Linse Kessler. Foto: Thomas Sjørup

Imens Mikkel udvikler sig til en af verdens bedste boksere, ryger Linse i 2006 i fængsel. Han fortæller til medierne, at hun bare sidder inde for nogle småting, og at hun snart kommer ud igen.

»Min familie har lidt meget på grund af det her. Derfor har jeg også sagt til folk, at hun er på ferie. Min niece (Stephanie, red.) på 15 år tager jeg mig af nu, og hun skal ikke læse i avisen, at hendes mor er i fængsel,« fortæller han til Ekstra Bladet.

Sådan passer familien Kessler på hinanden op igennem 00’erne.

Når Linse sidder inde, passer Mikkel på Stephanie, som han ifølge Se og Hør kalder for ’sin lille prinsesse’. Hun siger i 2011 til Billed Bladet, at han er det tætteste, hun kommer på en storebror. Han er tilmed bagmand til hendes kælenavn ’Geggo’.

Linse, 'Mopper' og 'Geggo'. Foto: David Leth Williams Vis mere Linse, 'Mopper' og 'Geggo'. Foto: David Leth Williams

I 2010, da Mikkel vender hjem til København efter en årrække i Monaco, slås den første offentlige sprække i familieidyllen.

Mikkel er ikke meget for mediernes bevågenhed, men går med til at medvirke i TV3’s nye reality-serie ’Familien fra Bryggen’. Det fortryder han hurtigt.

Han er samtidig blevet kæreste med den tidligere model Lea Hvidt, som hans mor ’Mopper’ i et interview omtaler som hans ”bolleveninde”.

»Mikkel er rasende på mig. Jeg modtog en virkelig grov besked fra ham i går, så nu er alting helt oppe at køre,« fortæller ’Mopper’ til Ekstra Bladet og tilføjede, at de aldrig havde prøvet at være uvenner før.

Mikkel Kessler og hans hustru Lea Hvidt Kessler. Foto: Michael Stub Vis mere Mikkel Kessler og hans hustru Lea Hvidt Kessler. Foto: Michael Stub

Optræk til tv-"krig" I efteråret spreder familien Kessler sig over flere tv-kanaler. Mikkel Kessler er aktuel i 'Vild med dans' på TV2 og i et kommende rejseprogram med hustru Lea på Xee. Linse, 'Geggo' og Cengiz er aktuel i en ny sæson af 'Familien fra Bryggen' på TV3.

I december 2011 melder Mikkel sig ud af ’Familien fra Bryggen’ efter en enkelt sæson.

Han fortæller til B.T., at han slet ikke ville være med fra starten og kritiserer TV3 for at fremstille sin mor som en drukkenbolt.

»Jeg vil gerne selv være kendt for at være bokser. Jeg har ikke så mange behov for at være kendt for alt muligt andet,« forklarer han.

Han tilføjer med et smil til Ekstra Bladet:

»Linse tog mit efternavn for at drage fordel af det. Det er sådan lidt….arrgh. Men altså det hjælper hende lidt på vej, og det har jeg det fint med.«

2016 bliver et skelsættende år for familien Kessler.

’Mopper’ dør, familien rykker sammen, og Stephanie afslører, at Mikkel skal følge hende op ad kirkegulvet, når hun og kæresten Cengiz skal giftes. Samme år er hele familien samlet til barnedåb hos Mikkel og Lea.

Familien samles endnu engang i 2018 til Mikkel og Leas bryllup i Italien, og til B.T. fortæller Stephanie, at Mikkel nu også er tænkt som toastmaster til hendes eget kommende bryllup.

Stephanie. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Stephanie. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Og så er det, at noget pludselig går galt.

I april i år, da Stephanie og Gengiz bliver gift på Kokkedal Slot i Nordsjælland, er Mikkel og Lea ikke med. Linse undskylder det med, at de ikke havde tid, da Lea lige havde født.

Lidt efter aflyser Linse og Mikkel deres fælles efterårsshow med begrundelsen, at han har fået travlt med ’Vild med dans’, og da Stephanie og Cengiz i slutningen af maj lancerer konceptet ’Stjerneboksning’, siger de til Realityportalen:

»Vi har overhovedet ikke talt med Mikkel om projektet. Vi vil hellere gøre det hele selv end at få hjælp udefra.«

Mikkel Kessler med sin 'Vild med dans'-partner Mille Funk. Foto: Martin Sylvest Vis mere Mikkel Kessler med sin 'Vild med dans'-partner Mille Funk. Foto: Martin Sylvest

Instagram-konflikt Hvem følger hvem på Instagram? I dagens Danmark betyder det meget, hvem der følger hvem på de sociale medier. Her er Kessler-familien også splittet. Mikkel følger: Lea.

Lea følger: Mikkel.

'Geggo' følger: Cengiz og Linse.

Cengiz følger: 'Geggo' og Linse.

Linse følger: 'Geggo' og Gengiz.

Da Mikkel og Lea i sensommeren holder navngivningsfest for deres tre måneder gamle dreng, er hverken Linse eller Stephanie med, og kort efter indrømmer de på et pressemøde for en ny sæson af ’Familien fra Bryggen’:

»Vi taler ikke sammen. Det er så latterlig en grund, at jeg ikke kan fortælle dig den. Vi holder det lidt privat,« siger Stephanie om det mystiske brud med Mikkel.

Linse vil ikke blande sig, men siger kort, at hendes loyalitet ligger hos Stephanie.

Mikkel udtaler til B.T. via sin agent, at han ikke har nogen kommentar til sagen.

Faktum er, at ’Familien fra Bryggen’ nu er splittet i to med Linse, Stephanie og Cengiz på den ene side, og Mikkel og Lea på den anden.

Spørgsmålet er, om de nogensinde siger hvorfor.