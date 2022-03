Pharrell Williams er en vampyr.

Den tilsyneladende 48-årige musiker er en tidsrejsende. Eller også er han simpelthen bare ikke i stand til at ældes.

Teorierne om 'Happy'-sangerens evigt unge ydre er mange. Og så insisterende, at hitmageren i 2014 måtte gå ud og afkræfte, at han er en vampyr.

»Det er jeg ikke,« sagde han til mediet TimeOut.

»Jeg er villig til at sige til citat, at jeg ikke drikker andre menneskers blod. Så hvordan ser jeg så ung ud for en 40-årig? Jeg vasker mit ansigt.«

Og siden har han tilsyneladende vasket løs, for så sent som i sidste måned, til modeugen i Paris, kunne Pharrell Williams igen fremvise det samme glatte ansigt, som han har haft i hvert fald siden 1999, hvor han dannede succesduoen N.E.R.D og blev et kendt – og ungt – ansigt.

Igennem årene har Pharrell Williams dog haft skiftende forklaringer på sit evigt unge ydre.

Hvor det i 2014 blot handlede om at vaske sit ansigt, havde han året forinden fortalt Into The Gloss, at han har meget at takke supermodellen Naomi Campbell for.

»For flere år siden trak Naomi Campbell mig til side og sagde: 'Hør lige, det her er hvad, du skal gøre – du skal gå til en dermatolog. Du kan ikke blive ved med at bruge produkter fra supermarkedet,'« genfortalte han.

»Eller jo, det kan du godt, men du skal være virkelig flittig. I virkeligheden skal du bare taget dig af dit ansigt. Jeg er helt ærlig her. Og nej, jeg bruger ikke parfume.«

Til gengæld brugte han dengang en renseskum til at lukke porerne, derefter en skintonic og til sidst en fugtighedscreme.

Også i 2019 blev han spurgt ind til sin skønhedsrutine, da han medvirkede i HBO-talkshowet 'The Shop' med LeBron James som vært.

Her afslører rapperen Travis Scott, at han også er en af dem, der har undret sig over Pharrell Williams' evige ungdom.

»Jeg googlede det, da jeg var 17: 'Hvordan kan Pharrell se så ung ud?'« siger Travis Scott, der også fandt frem til ovenstående råd om at vaske sit ansigt.

Hvortil Pharrell Williams tilføjer endnu et råd til en ungdommelig glød, han ikke har afsløret før:

»Du skal eksfoliere som en fucking sindssyg.«

I 2021 kunne Pharrell Williams dog endelig chokere med et nyt tilsyneladende tidssvarende udseende.

Den 48-årige musiker optrådte her i en fotoserie i magasinet Town and Country, som fik flere til at spærre øjnene op.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af The Shade Room (@theshaderoom)

'Det her er det ældste, han nogensinde har set ud', lød en af de mange kommentarer på de sociale medier, som blev fulgt op af:

'Wow, han ældes omsider,' 'Kan I huske, dengang vi sagde, han ikke blev ældre? Vi løj' og 'Fyren ligner en 29-årig på 67 år.'

Pharrell Williams har aldrig udtalt, om han måske havde glemt at vaske sit ansigt den dag, eller om der var tale om et synsbedrag.

For noget må der være sket. Da Pharrell Williams i sidste måned viste sig til modeugen i Paris, var han nemlig ung og glat igen.