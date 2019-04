Fans af Britney Spears raser mod hendes far og kræver den fallerede popprinssese løsladt fra mental indlæggelse.

Det sker, efter hashtag-kampagnen #freeBritney er blevet mere end blot digital.

»Free Britney, free Britney,« råbte hendes fans mandag på gaden i Los Angeles med trøjer, bannere og et klart budskab: »Sandheden vil sætte hende fri.«

Fans af popprinsessen kræver 37-årige Britney Spears løsladt fra den psykiatriske afdeling, hvor hun har været indlagt siden slutningen af marts.

#FREEBRITNEY @britneyspears we love you pic.twitter.com/JiILhJPFMO — Daniel_B (@Daniel_B6) April 23, 2019

Ifølge fans bliver hun holdt indespærret mod sin vilje, og hele seancen blev live-streamet på Youtube.

Protesterne er blandt andet taget til, efter podcasten 'Britney Gram' ved hjælp af en anonym kilde spekulerer i, at hun reelt set er fanget af hendes far.

Gælder for livet

Han har været tilsynsværge siden 2008 med kontrol over hendes formue og privatliv.

En af de demonstrerende fortæller i videoen, at det ikke er popsangeren men mennesket Britney, de vil redde.

It was reported that Britney Spears checked herself into a mental facility at the end of March. We have information that that might not be true. Please listen to this and spread this far and wide. https://t.co/tK8657e3ZF pic.twitter.com/SLomsNwSj0 — Britney's Gram (@BritneysGram) April 16, 2019

I 2008 blev Britney Spears sat under formynderskab med både sin far og advokat Andrew Wallet som tilsynsværger. Det skete efter en mental nedsmeltning som følge af et stofmisbrug.

Formynderskabet skulle gælde for livet og betyder, at hun ikke har kontrol over sin formue, skal have godkendt sine indkøb og heller ikke kan bestemme over, hvem hun ser: Deraf 'free Britney'.

Ifølge fans har faren og Andrew Wallet brugt deres juridiske magt til at kontrollere hende.

I begyndelsen af marts sagde Andrew Wallet op som tilsynsværge med en løn på en halv million kroner årligt, en løn, der - ifølge podcasten - netop var blevet forhøjet.

Det betyder, at hendes far nu står alene som tilsynsværge.

Fans mener altså, at han er den skyldige, selvom det i marts blev meldt ud, at den 30 dage lange indlæggelse på psykiatrisk afdeling var frivillig.

Men ifølge tabloidavisen TMZ er faren ikke skyld i indlæggelsen.

TMZ skriver, at en tilsynsværge hverken bestemmer over medicin eller tvangsindlæggelser.

De tilføjer, at faren derimod var imod indlæggelsen for at undgå en ny mediestorm.