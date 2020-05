Det var et chok for hele verden, da den 32-årige skuespillerinde Brittany Murphy for 11 år siden blev fundet livløs i sit bad. Rygterne gik, som de nu engang gør, når stjerner mister livet.

Døde hun af en overdosis, eller havde hun indtaget rottegift? En obduktion afslørede dog, at den populære skuespillerinde døde af en lungebetændelse, men at blodmangel og medicin også havde spillet en rolle.

Alligevel beskrives Brittany Murphys pludselige død som et mysterie, og det mysterie bliver nu til en dokumentarfilm. Det skriver norske VG.

Titlen på dokumentaren bliver da også Brittany Murphy: An ID Mystery og vil indgå i true crime-kanalen IDs dokumentarserie Nine at 9.

Hvorfor er skuespillerindens død så så mystisk, at man kan lave en dokumentarfilm om det?

Det er det især, fordi Brittany Murphys mand, den 39-årige skribent, Simon Monjack, blev fundet død i parrets hjem blot fem måneder efter Brittany Murphys død.

Simon Monjack ventede på at undergå en hjerteoperation, men retsmedicinere afgjorde, at det ikke var det, der tog livet af ham. Derimod viste undersøgelser, at han døde af det samme som Brittany Murphy.

I den kommende dokumentar bliver der rejst spørgsmål om, hvilke laboratorierapporter offentligheden ikke har fået kendskab til. Ligeledes medvirker de efterforskere, som arbejdede intenst på sagen for 11 år siden.

Brittany Murphy og hendes mand Simon Monjack i 2008 til New York Fashion Week. Begge omkom med få måneders mellemrum under mystiske omstændigheder. Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere Brittany Murphy og hendes mand Simon Monjack i 2008 til New York Fashion Week. Begge omkom med få måneders mellemrum under mystiske omstændigheder. Foto: CARLO ALLEGRI

Efterforskere fastholder fortsat, at det ikke var forgiftning, der tog livet af Brittany Murphy.

Dokumentaren vil også vise et interview med Brittany Murphys far, Angelo Bertelotti, som døde sidste år.

Han stoppede aldrig med at stille spørgsmål om sin datters død og samarbejdede med en retsmedicinsk patolog (en speciallæge, der undersøger vævsprøver for at stille en diagnose, red.) ved navn Cyril Wecht.

Patologen medvirker også i dokumentaren.

»Han var vældig opsat på at finde ud af, hvad der egentlig skete med datteren,« siger Cyril Wecht til Fox News og oplyser, at Angelo Bertelotti var kommet til et punkt, hvor han ønskede at grave sin datters jordiske rester op for at undersøge dem nærmere.

Det fik han dog aldrig medhold i fra rettens side, forklarer Cyril Wecht, som også fortæller, at sagen aldrig blev efterforsket som en kriminel handling.

Retsmedicinsk institut afgjorde i 2009, at Brittany Murphy havde været syg i flere dage op til hendes død, og at der ikke blev fundet ulovlige stoffer i hendes krop.

Brittany Murphy er især kendt for sine roller i 8 Mile, Girl Interrupted og Just Married.