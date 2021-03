Nej, nej, nej …

Det er umiddelbart den første tanke, man får, når man hører om anholdelsen af rapperen OMB Peezy.

Den 24-årige rapper fra Alabama, USA, deltog i slutningen af februar i en musikvideo på en losseplads sammen med kollegaerne Roddy Ricch og 42 Dugg.

Om det var for at få lidt mere action ind i musikvideoen er endnu uvist, men af en eller anden grund blev der angiveligt skudt med en pistol undervejs.

Skyderiet medførte, at to mænd blev såret af skud, mens en tredje kom til skade på anden vis. Det skriver ABC News.

Mandag blev OMB Peezy så anholdt og sigtet for at være personen, der affyrede skuddene under episoden, som fandt sted 21. februar i Atlanta, Georgia.

Det amerikanske medie har talt med lokalpolitiet, som fortæller, at alle tre mænd, der kom til skade under skyderiet, er i stabil tilstand.

Det er uvist, om de tre mænd medvirkede i produktionen af musikvideoen, eller om de var tilfældige forbipasserende, men det er bekræftet, at ingen af dem er rapperne Roddy Ricch eller 42 Dugg.

OMB Peezy, som er bedst kendt for sin sang 'Big Homie', der har over 32 millioner visninger på YouTube, har ikke kommenteret anholdelsen.

Han har dog på Instagram delt en story, hvori han fremviser en elektronisk fodlænke: