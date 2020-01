Chokbølger blev sendt gennem hele verden søndag aften, da det kom frem, at NBA-legenden Kobe Bryant var omkommet i en helikopterulykke.

Det tragiske dødsfald prægede derfor store dele af den 62. udgave af Grammy-awards, der blev afholdt natten til mandag dansk tid i Los Angeles.

Til prisuddelingen hyldede stjernerne Kobe Bryant, mens hans to spillertrøjer fra karrieren blev lyst op under hele showet.

Showets vært, 39-årige Alicia Keys, indledte musikkens største prisshow med ordene:

Kobe Bryant spillede i nummer 8 og 24 gennem hans lange og flotte karriere. Foto: KEVORK DJANSEZIAN

»Vi føler alle en stor sorg lige nu. Tidligere i dag mistede Los Angeles og hele verden en helt. Vi står bogstaveligt talt med hjerterne knust i det hus, som Kobe Bryant byggede.«

Her henviser Keys til Staples Center, hvor showet blev afholdt. Det var her, at Kobe Bryant havde hjemmebane i samtlige sæsoner med Los Angeles Lakers.

Efter åbningstalen sang hun 'It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday' sammen med Boys II Men.

Aerosmith og Run-DMC havde en af Lakers-legendens spillertrøjer med på scenen, da de spillede nummeret 'Walk This Way'.

.@kobebryant jersey held up during Run DMC/Aerosmith performance #GRAMMYs pic.twitter.com/J5tlWPnmOi — Joel Franco (@OfficialJoelF) January 27, 2020

En af spillertrøjerne kom på scenen kort tid efter, da Lil Nas X spillede sit monsterhit 'Old Town Road'. Her hang trøjen over en stol.

Sangeren Lizzo skulle optræde som den første til prisuddelingen, og den 31-årige musiker dedikerede hele sin optræden til Bryant:

»I aften er for Kobe,« sagde hun helt præcist.

DJ KHaled og John Legend optrådte med nummeret 'Higher'. Det var en hyldest til Kobe Bryant og den afdøde rapper Nipsey Hustle.

Kobe Bryants tragiske dødsfald rystede hele verden søndag aften. Foto: APU GOMES

39-årige Alicia Keys sluttede showet af med at kalde på opbakning for Bryants familie.

Udover Kobe Bryant døde hans 13-årige datter, Gianna Maria, ligeledes i helikopterstyrtet.

Kobe Bryant spillede alle sine 20 sæsoner med Los Angeles Lakers. Han vandt hele fem mesterskaber, inden han stoppede karrieren i 2016.

Bryant blev blot 41 år gammel.