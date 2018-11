I juli var musikeren Erann DD med sin kone Lizette Mikkelsen og deres tre fælles børn på en tur til London, da de fik en idé.

»Inden for to timer dansede vi rundt med børnene i London og sang: Vi skal åbne en butik, vi skal åbne en butik,« forklarer Erann DD.

Ideen var en café, hvor Erann og hans kone Lizette skulle sælge hjemmelavet brød og boller - og introducere verden, og i første omgang Vedbæks lokalbefolkning, for en særlig hvid kaffe fra Yemen.

Tre en halv måned efter ideen udsprang i London, besøger B.T. parrets café Hyggeriet i den gamle stationsbygning i Vedbæk. Erann brygger kaffe til to netop ankomne kunder, mens Lizette sætter to hjemmelavede kardemommeboller i ovnen.

Sangeren Erann DD og hans kone, Lizette Mikkelsen, bor i Vedbæk, hvor de nu også åbner en ny café, Hyggeriet. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sangeren Erann DD og hans kone, Lizette Mikkelsen, bor i Vedbæk, hvor de nu også åbner en ny café, Hyggeriet. Foto: Nils Meilvang

Hvid kaffe til folket

Erann David Drori Mikkelsen er af yeminitisk oprindelse, og derfor er han vokset op med, at man drak hvid kaffe, som han gennem mange år har serveret for venner og familie. Langsomt begyndte flere at spørge, hvorfor han ikke delte ud af hemmeligheden.

Både kæderne Lagkagehuset og Emmerys har været interesseret i at føre hvid kaffe, men så kom Erann på bedre tanker.

»Der var en bekendt, der sagde til mig: Du sidder med noget, som ingen andre har, hvorfor laver du ikke din egen biks?« fortæller Erann.

Erann DD serverer kardemommeboller for to kunder. Foto: Nils Meilvang Vis mere Erann DD serverer kardemommeboller for to kunder. Foto: Nils Meilvang

Sangeren farer rundt i den lille biks, mens han lader sig interviewe. To ældre damer får serveret de netop varmede kardemommeboller og kaffe, som Erann gerne fortæller om. Tre 15-årige knægte kommer også ind i butikken, og selvom Hyggeriet først åbnede i weekenden, har de været her før.

»Haha, det er stam-eleverne,« griner Erann og giver de tre fyre high-fives.

Musikken er stadig det vigtigste



Selvom Erann DD er tydeligt tilpas bag den hvide mamordisk i sin nyåbnede kaffebar, så er det ikke et fravalg af musikken.

Tre teenagedrenge finder vej til cafeen i en pause fra skolen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Tre teenagedrenge finder vej til cafeen i en pause fra skolen. Foto: Nils Meilvang

»Jeg tror, jeg ville besvime, hvis jeg ikke fik lov til at lave musik mere. Det er stadig min største passion,« forklarer sangeren.

Han arbejder i øjeblikket på ny musik, spiller intimkoncerter, og over sommeren har han genoplivet det gamle band Zapp Zapp, som hittede tilbage i 1990’erne. I år har bandet varmet op for Thomas Helmig - nøjagtigt som i de gode, gamle dage.

»Vi gik fra at spille for 150 mennesker til at varme op for ham på Femøren. Det var faktisk den tour, hvor vi endte med at varme op for Gary Moore og spille for 150-160.000 mennesker på 10-øren. Det var kaos,« fortæller Erann.

Fortællingen bliver afbrudt af endnu en lokal kunde.

Hvad er hvid kaffe? Hvid kaffe stammer fra en flere hundrede år gammel tradition i Yemen og består af en særlig bønne, som ristes langt lettere end ved almindelig kaffe.

Derefter mikser man kaffen med forskellige miks - på Eranns kaffebar Hyggeriet tilføres den eksempelvis blomsterhonning.

Den hvide kaffe er lettere i smagen end en almindelig kaffe og kan måske bedst beskrives som en mellemting mellem en chai og en latte.

Kaffen skulle indeholde mere koffein og ifølge nogle være sundere end almindelig kaffe grundet lavere indhold af klorogensyre. Der er dog intet videnskabeligt belæg for at kalde kaffen sundere.

»Hov, nu kommer tandlægen! Har du ringet i forvejen?« spørger Erann undrende, da han ser, at Lizette Mikkelsen allerede har lagt en sandwich klar.

»Ej, tænk hvis man kunne bestille på forhånd, skat? Det kunne da være mega fedt. Det hele er så stinke nyt, og hver dag kommer vi på en ny idé,” griner han.

Lizette kommer hen og beder Erann åbne en flaske.

»Vi har stadig ikke nogen oplukker,« smiler hun lidt undskyldende, mens Erann åbner flasken på 'tour-måden' med en kniv.

Erann DD mikser en hvid kaffe. Foto: Nils Meilvang Vis mere Erann DD mikser en hvid kaffe. Foto: Nils Meilvang



Et 18 år gammelt hit

Man kan næsten ikke sige Erann DD, uden instinktivt at fløjte den velkendte melodi fra nummeret ‘Still believing’, der hittede stort i år 2000. Mange bliver med tiden træt af deres hits, men sådan har Erann det ikke.

»Jeg bliver slet ikke træt af min musik generelt, der er selvfølgelig noget, jeg foretrækker mere end andet. Men jeg kan ikke gå fra scenen uden at spille den!« griner musikeren.

Efter storhittet fulgt også ‘Når hjertet ser’ med Karen Busck, ‘Didn’t I tell you that I love you’ og gaven til kronprinsparrets bryllup i 2004 - ‘When you hold me’.

»Frederik skal da helt klart smage den her hvide kaffe. Og Mary! Men det tror jeg også, de kommer til,« siger sangeren med et smøret smil.

Selvom det efterhånden er 14 år siden, han har haft et reelt hit, så tager han det med ophøjet ro.

»Man har altid lyst til at ramme på samme måde som dengang, men det drejer sig om at udgive noget, man kan stå ved. Jeg synes selv, min seneste plade er den bedste, jeg nogensinde har lavet, men der er ingen, der kender den,« siger Erann med et smil.

»Er det markedsføring, sociale medier eller er vi i en tid, hvor folk bare ikke gider høre det? Jeg ved det ikke, men jeg har det sådan, at så længe min kone vil have mig hjem, så er alt godt, og så laver jeg det musik, jeg vil.«

Hyggeriet sælger også et 200 år gammelt surdejsbrød, men der er udsolgt i øjeblikket, så Lizette viser brødet på et billede. Foto: Nils Meilvang Vis mere Hyggeriet sælger også et 200 år gammelt surdejsbrød, men der er udsolgt i øjeblikket, så Lizette viser brødet på et billede. Foto: Nils Meilvang

Eranns kaffekæde?

To lokale kvinder i løbetøj kommer ind i cafeen. De kender Erann og Lizette, og snakken går lystigt.

Erann er sikker på, at cafeen vil blive hans afslapningssted fremover - og måske flere kommer til, hvis det går godt.

»Nu er vi lige startet, og det kan også være, vi lukker dørene om et halv år, fordi det bliver for meget. Men det kan sagtens tænkes, at vi udvider, hvis nogen falder for konceptet med hvid kaffe,« siger Erann.

Om Erann DD Erann David Drori Mikkelsen er en dansk musiker og sanger på 51 år. H Han er bedst kendt for hittet 'Still Believing' fra 2000, og albummet af samme navn solgte mere end 125.000 eksemplarer. Derudover lavede han i starten af 00'erne også hittene 'Når hjertet ser', 'Didn't I tell you' og 'When you hold me'. I 1990'erne var Erann DD også både en del af bandet Zapp Zapp og Drori-Hansen Furniture Erann DD har sammen med sin kone Lizette Mikkelsen åbnet caféen Hyggeriet i Vedbæk, hvor de sælger en særlig hvid kaffe. Erann DD bor privat i Vedbæk med sin kone Lizette Mikkelsen, og sammen har de tre børn.

Han afviser heller ikke helt, at der kan blive tale om en form for syngende barista, hvis tiden bliver til det.

»Vi spiller alle mulige steder, hvorfor skulle det ikke være på en café? Det var også det, vi gjorde med Zapp Zapp i starten. Det kunne være lidt frækt bare at stå og jamme noget her,« griner Erann.