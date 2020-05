Musikeren Dave Greenfield er død i en alder af 71 år.

Han døde søndag aften, efter at være blevet smittet med coronavirus under et ophold på hospitalet, hvor han modtog behandling for hjerteproblemer.

Det skriver The Guardian.

Dave Greenfield var keyboardspiller i det britiske band The Stranglers, og var kendt for sin karakteristiske lyd og spillestil.

På bandets hjemmeside, hylder bassisten Jean-Jacques Burnel, sin nu afdøde kollega som et musisk geni.

'Om aftenen søndag den 3. maj, mistede min gode ven og kollega gennem 45 år - det musikalske geni Dave Greenfield - livet som en af ofrene for den store pandemi 2020,' skriver han.

'Alle os i den verdensomspændende The Stranglers' familie er i sorg, og sender vores dybfølte kondolence til Pam.'

Også The Stranglers' trommeslager Jet Black deler en hyldest til Greenfield.

Dave Greenfield (th) på turne med The Stranglers i Frankrig i 2012. Foto: GERARD JULIEN Vis mere Dave Greenfield (th) på turne med The Stranglers i Frankrig i 2012. Foto: GERARD JULIEN

'Dave var et komplet naturtalent inden for musik. Sammen har vi turneret over hele jordkloden, og det var tydeligt, at han var forgudet af millioner. Et kæmpe talent, et stort tab. Han er inderligt savnet.'

The Stranglers skulle have været på afskedsturne denne sommer, men måtte udsætte på grund af covid-19-pandemien.

Bandet blev dannet tilbage i 1974 og er blandt andet kendt for numre som 'Golden brown', 'No more heroes', 'Peaches' og 'Skin deep'.

Dave Greenfield efterlader sig sin kone Pam.