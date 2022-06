Lyt til artiklen

En dato, en ring, et navn og et hvidt hjerte.

Således har den britiske musiker Olly Murs netop offentliggjort på Instagram, at han har friet og fået et ja fra sin kæreste, bodybuilderen Amelia Tank, da han lørdag gik på knæ under en vandretur på en lokal strand.

Også den 38-årige musikers otte år yngre nye forlovede har delt de glade nyheder på sine sociale medier.

»For evigt med dig,« skriver Amelia Tank blandt andet på sin Instagram stories.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Olly Murs (@ollymurs)

Her afslører hun også, at »et af de mest specielle øjeblikke« i hendes liv blev delt med hendes lillebror og mor, der var med på vandreturen.

Olly Murs og Amelia Tank har dannet par i tre år.

Olly Murs er musiker, danser og tv-vært, og han fik sit gennembrud, da han kom på andenpladsen i det britiske 'X Factor' tilbage i 2009.

Amelia Tank er personlig træner og bikini fitness atlet.