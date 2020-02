En dame i hver havn.

Hvis vi skifter havn ud med by, så kan musikeren John Oates fra 'Hall & Oates' nikke genkendende til udtrykket.

Der var nemlig ikke mangel på kvindeligt selskab i musikerens liv tilbage i duoens storhedstid.

Der var faktisk så mange kvinder, at han ikke kan huske, hvor mange, det skriver Pagesix.com

John Oates, som er den overskæggede halvdel af den ikoniske pop-rock duo 'Hall & Oates', er ikke sikker på, hvor mange kvinder han var i seng med i 70'erne.

»Jeg er sikker på, det var tusindevis. Men jeg har glemt tallet,« siger den 71-årige amerikaner til Page Six.

Men hvordan scorer man så mange piger?

»Det var meget mere uskyldigt dengang. Jeg plejede at møde piger i forskellige byer og have et slags forhold til dem. Jeg så dem måske en gang og så et halvt år efter igen,« fortæller musikeren.

70'erne og 80'erne er kendt for sex, alkohol og rock and roll.

Der var masser af alkohol og damer i John Oates liv, men han fastslår, at han aldrig har haft et stofmisbrug.

»Kokain var meget almindeligt dengang, men jeg tog det aldrig. Jeg prøvede det tilbage i studie 54-dagene, men det fik mig til at blive så utilpas. Det var bare ikke min ting,« siger han.

I dag er sangeren gift med Aimee Oates, som han har været gift med i 23 år.