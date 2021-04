Scenen var sat i Tivolis Koncertsal, da Monty Python-forestillingen ’Spamalot havde premiere i 2017.

Her havde Thomas Warberg en rolle som Stig Rossens hest, hvor han ad flere omgange skulle bære rundt på en 20 kilo tung rygsæk.

En rygsæk, der ikke var bygget til Thomas Warbergs ryg, så den gav store komplikationer for komikeren forklarer han til Politiken.

»Åbenbart har jeg en skæv ryg, og under prøverne har jeg dislokeret hele venstre side. Det føles som at have en kniv i ryggen,« fortæller han og fortsætter:

Medvirkende i 'Spamalot' er blandt andre Stig Rossen og Thomas Warberg. Her ses Warberg med rygsækken.

»Min kiropraktor siger, at jeg egentlig ikke kan spille en eneste forestilling overhovedet. Men jeg er jo en flink fyr, så jeg mener, at jeg bliver nødt til at spille så meget, jeg kan, og særligt til premieren. Så til premieren har jeg rygsækken på og er høj på smertestillende piller.«

Rygsækken var en del af rekvisitterne, som også var brugt i de andre nordiske lande, og her var det en bomstærk balletdanser, som havde Warbergs rolle.

Smerterne var både til at finde i ryggen og i anklen og var et problem under flere dele af forestillingen, blandt andet under finalenummeret, hvor Thomas Warberg og resten af castet skulle danse meget.

Det betød også, at al den tid, hvor han ikke var på scenen, var han enten hjemme i seng, til kiropraktor eller hos en akupunktør. Men det kunne ikke reddes fuldstændig, og Thomas Warberg har smerter den dag i dag på grund af rygsækken.

Monty Python musicalen Spamalot spiller i Tivolis Koncertsal. Pressemøde med skuespillerne. Her Stig Rossen og Thomas Warberg.

Han var også nødsaget til at aflyse flere forestillinger på grund af smerter i kroppen.

Den 35-årige ejer af Warberg Comedy Club skulle med resten af holdet spille 'Spamalot' i tre måneder i Koncertsalen, men grundet smerterne måtte han sige nej til en to måneders turné, og han måtte også sige nej til at lave ’Midt om natten’-musicalen året efter.

Ene og alene på grund af at han ikke tør at lave musicals mere.

Til sommer er Thomas Warberg aktuel i standupshowet ’Et storslået menneske’, som har premiere 13. august.