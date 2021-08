Så er feltet af nydansere så småt ved at være fuldendt til årets udgave af 'Vild med dans'.

10 ud af de 12 er allerede meldt ud af TV 2, og nu kommer den 11. af slagsen:

Nemlig influenceren og multikunstneren Rasmus Kolbe – bedre kendt som 'Lakserytteren'.

»Jeg glæder mig vildt meget til at begynde ’Vild med dans’,« siger han og fortsætter:

»Jeg er super nervøs for, om jeg overhovedet kan danse, for jeg er ikke en særlig disciplineret person. Det bliver også rigtig spændende at se, hvordan det bliver at jonglere i et tv-program, en YouTube kanal, en bogudgivelse og alle mine virksomheder på en gang.«

29-årige Rasmus 'Lakserytteren' Kolbe begyndte sin karriere som influencer på Snapchat.

Hans karriere har siden udviklet sig med hastigt fart, og i dag har han blandt andet 100.000 følgere på Instagram og 77.000 abonnenter på sin YouTube-kanal.

Og det bliver da også problematisk for ham at skulle holde styr på alle sine platforme, samtidig med han skal få øvet alle sine dansetrin, vurderer han:

»Den største udfordring bliver helt sikkert at få nok søvn, men så er jeg sikker på, at min dansemakker nok skal køre mig helt tør for energi.«

Sundhedsguruen Michelle Kristensen, tv-værten Lise Rønne, svømmeren Pernille Blume og influenceren Mascha Vang er nogle af de kendisser, der – ligesom 'Lakserytteren' – er bekræftet som nydansere i årets program.

Det samme er forfatteren Michael Katz Krefeld, maratonløberen Abdi Ulad, kagekendissen Micki Cheng, entertaineren Jacob Haugaard, sangeren Jimilian og skuespillerinden Jannie Faurschou.

De skal danse for første gang 10. september, hvilket danskerne kan følge med i på enten TV 2 eller TV 2 Play.