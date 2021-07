Måske er der ny musik på vej fra den afdøde britiske sanger, Amy Winehouse, skriver BBC ifølge Politiken.

Amy Winehouses forældre fortæller nemlig til BBC, at de har lydoptagelser, der aldrig har været udgivet.

Men hvor meget af musikken, der reelt er brugbar, er dog uvist. For ifølge faderen, Mitch Winehouse, er cd’erne beskadiget.

Samtidig siger han, at man måske er i stand til at redde dele af musikken.

Fans samles for at markere tiåret for sangerindens død. Foto: TOLGA AKMEN

Fredag i sidste uge var det præcis 10 år siden, at Amy Winehouse blev fundet død i sit hjem i London, 27 år gammel.

Hun døde af et massivt alkoholforbrug.

I anledningen af tiåret for hendes død lagde flere fans blomster tæt på det hus, hvor sangerinden boede.

Blandt de optagelser, som forældrene ejer, er noget af sangerindens tidlige musik, fra før hun blev kendt.

Blomster og skilte på tiårsdagen for Amy Winehouses død. Foto: TOLGA AKMEN

Forældrene håber på, at fans vil få indsigt i, hvordan Winehouse udviklede sig som sangskriver.

I 2015 forlød det ellers, at der aldrig ville udkomme ny musik med Amy Winehouse.

Direktøren for hendes pladeselskab, Universal Music UK, David Joseph, ødelagde nemlig sangerindens uudgivne optagelser efter hendes død.

Men nu lader det måske til, at profetien fra dengang ikke går i opfyldelse - hvis altså musikken på familiens cd’er kan reddes.