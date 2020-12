'Hva så mand, ska du kneppes eller hva?'

Den besked fik den kendte debattør Nikita Klæstrup lørdag på sin Instagram-profil.

Beskeden var fra den kendte motocrosskører og vinder af 'Danmark har talent' Alex Porsing. Og med den besked fik han vakt stor debat.

I første omgang forsøgte Nikita Klæstrup at skrive til Instagram for at få dem til at gøre noget ved situationen, men intet skete.

Alex Porsing er kendt som freestyle motocrosskører, og så har han medvirket i sit eget realityprogram 'Drengerøv i verdensklasse' på Dplay.

Derfor valgte Klæstrup med egne ord at sende Alex Porsing i »offentlig gabestok«.

Debattøren delte i første omgang den tilsendte besked med sin følgere, og dernæst tog hun kontakt til hans arbejdsgivere. Hun ønskede at sende et signal. 'Nej tak, det er ikke okay'.

»Da jeg fik beskeden, tænkte jeg: 'Åh, gud, er det sådan, vi opfører os over for mig igen?' Jeg har egentlig trukket mig tilbage fra feminisme- og sexismedebatten, fordi jeg har fundet ud af, at jeg ikke kan holde til det mentalt,« siger Nikita Klæstrup og uddyber:

»Jeg har nok trukket mig af den triste årsag, at 'den, der lever stille, lever godt'. Jeg trak mig netop fordi, når man prøvede at tegne sine grænser tydeligt op, så var der mænd, der syntes, det var sjovt at blive ved med at overskride dem.«

Beskeder sendt fra Alex Porsing til Nikita Klæstrup.

Efter Nikita Klæstrup delte beskeden, har debatten raset på hendes profil og i Alex Porsings indbakke. Og det var lige nøjagtig, hvad motocrosseren gik efter, da han sendte beskeden, forklarer han selv.

»Jeg sendte beskeden i håb om, at Nikita ville udstille mig og dermed starte debatten om, hvorvidt man bliver krænket, og hvad der er i orden at skrive. Samt hvilke konsekvenser det bør have,« lyder det i et skriftligt svar fra motocrosseren til B.T.

Han oplyser videre, at han mener, Nikita Klæstrup har et ansvar for at tage fat i ham, inden hun poster hans besked. Det gjorde hun ikke.

Derfor valgte han også at sende debattøren en ny besked. Han sendte kort og godt en emoji, der forestillede en fuckfinger.

Hvorfor skal hun starte kommunikationen op med dig, når du svarer hende ved at sende en fuckfinger?

»Som sagt, alt, jeg sendte den dag, var for netop at starte en debat og puste til ilden, så vi fik godt gang i bålet. Hun er derefter blevet gjort opmærksom på dette, men vælger stadig at køre hetz mod mig og prøve at ødelægge min karriere. Selvom hun godt kender agendaen bag beskeden.«

Screenshots fra samtalen mellem Nikita Klæstrup og Alex Porsing, vor der blandt andet bliver sendt en fuckfinger-emoji afsted.

Du siger til os, hun manipulerer, men du foregav jo at have en anden intention for at få en reaktion. Kan man ikke kalde det manipulation?

»Jeg manipulerer ikke, som jeg ser det. Jeg starter blot en debat ved at puste til ilden og sætte gang i tingene. Hvorefter jeg gør hende opmærksom på dette. Hvis Nikita mener, det er usandt, kan jeg vel også blot sige, at det er usandt, at hun reelt set blev krænket. Det er jo mit ord mod hendes.«

Alex Porsing siger videre, at han mener, Nikita Klæstrup nu kører en personlig hetz mod ham.

»Det er ikke noget, jeg mener. Det er blot fakta. Hun prøver at ødelægge min karriere ved at kontakte mine arbejdsgivere. Det svarer til, når jeg modtager en besked om, at jeg er 'sindssyg' eller 'brændt i skallen', at jeg er så krænkelsesparat, at jeg ikke blot udstiller personen, men ligefrem går målrettet efter at ødelægge personens liv.«

Arbejdsgiver reagerer på sagen Discovery Networks Danmark har lavet et realityprogram med Alex Porsing, der hedder 'Drengerøv i verdensklasse'. Deres pressechef, Lena Bøgild, udtaler i et skriftligt svar til B.T.: »Discovery tager skarpt afstand fra kommentarer og adfærd af sexistisk og diskriminerede karakter. Derfor ville det i vores optik også være passende, at både Alex Porsing og hans manager, Christian Morgen Larsen, giver Nikita Klæstrup en undskyldning.« Og hun fortsætter: »Det er korrekt, at vi har lavet et program til Dplay, der handler om Alex Porsing og hans karriere som freestyle-motocrosskører. Der var tale om en enkeltstående serie, og vi kommer ikke til at lave flere programmer med ham til vores kanaler.« Det har ikke været muligt at få fat i repræsentanter for Cirkus Arena for en kommentar.

Du siger, hun kører personlig hetz, men du startede med at kontakte hende. Hvordan hænger det sammen?

»Jeg tror, B.T. skal tage at google, hvad personlig hetz er, inden de stiller mig sådan et spørgsmål. Jeg har ikke bedt mine følgere ødelægge Nikitas liv og arbejde. Jeg har efter at have udmeldt, hvad min agenda var, ikke skrevet yderligere grimme ting, da det ikke var det, jeg søgte, men blot debatten, jeg ville starte. Så ja, jeg tog kontakt til hende, men det kan man langtfra kalde personlig hetz.«

På spørgsmålet om, hvorfor Alex Porsings forretningsforbindelser skulle blandes ind i deres indbyrdes debat, svarer Nikita Klæstrup:

»Jeg kontaktede Dplay og Cirkus Arena, fordi jeg mener, at de måske ikke vil associeres med sådanne holdninger. Cirkus Arena er et familieforetagende, der også er rettet mod børn, og så ville jeg høre, om de mener, det er en person, de vil associeres med,« siger hun og uddyber:

»Det handler jo grundlæggende om magt og den magt, som berømmelse og sponsoraftaler giver Alex Porsing, og hvordan den magt kan og vil blive udnyttet til fortsat at krænke unge kvinder og overskride deres grænser.«