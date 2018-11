Næstformand i 'Olsen-banden'-fanklubben Mikael Johansen fik svært ved at passe sit arbejde, da nyheden om Morten Grunwalds død torsdag middag tikkede ind.

Siden klubben blev dannet for fem år siden, har Morten Grunwald nemlig været en god ven og har altid støttet op om deres arrangementer. Senest i weekenden, hvor han fra sin sygeseng sendte en videohilsen til deres fejring af 'Olsen-banden's 50-års jubilæum.

»Det er ligesom en bekendt, der er gået bort. En ting er, at han var en af de største skuespillere og det sidste nulevende medlem af Olsen-banden. Vi havde også fået et personligt forhold til ham,« fortæller Mikael Johansen.

Deres gode forhold opstod for alvor i 2016 i forbindelse med rydningen af togstationstårnet 'Det gule palæ' kendt fra 'Olsen-banden'-filmen 'Olsen-banden på sporet'.

Morten Grunwald i sin rolle som Benny i 'Olsen-banden'. Foto: Scanpix

Fanklubben sørgede for, at tårnet blev reddet og flyttet til Gedser. Morten Grunwald var begejstret for deres indsats og dukkede efterfølgende op til et arrangement på Det Kongelige Teater, hvor fanklubben viste 'Olsen-banden ser rødt'.

»Han bakkede altid op om de ting, vi lavede. Han syntes, det var stort, at der stadig var nogen, der interesserede sig for 'Olsen-banden', så han støttede altid op,« uddyber Mikael Johansen og fortæller, at der var stor forskel på Benny-karakteren og Morten Grunwald som privatperson.

»Erik Balling (instruerede 'Olsen-banden', red.) var jo genial til at modcaste. Benny er jo en fjollerik og meget nonchalant type. Sådan var Morten Grunwald slet ikke privat. Han var meget seriøs og perfektionistisk ned til den mindste detalje.«

Fanklubben, der på deres næsten 10.000 medlemmers store Facebook-side kalder Morten Grunwald for en 'guttermand', har nu igangsat en pengeindsamling til en blomsterkrans, som de vil lægge ved begravelsen.

»Fanklubben har officielt kun eksisteret i fem år, så det er ikke noget, vi har gjort så ofte. Vi gjorde det, da Ove Verner Hansen ('Bøffen') døde, og nu gør vi det selvfølgelig igen til Morten,« forklarer Mikael Johansen.