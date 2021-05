Han var kaldt ind på et afbud. Håret var langt, uklippet. Han fik stukket et manuskript i hånden, men kunne ikke nå at læse det.

»Det var totalt forfærdeligt, en grusom oplevelse,« siger Morten Resen og gyser ved mindet om at sidde uforberedt i det velkendte tv-studie. Og tilføjer så med et grin:

»Men ved du hvad, det er den eneste gang, jeg har drømt om at vende tilbage.«

For det var det, det var. En drøm. En rigtig dårlig én.

Efter ti år som en af Danmarks mest populære studieværter tog Morten Resen springet til livet som succesfuld iværksætter med virksomheden GoLittle. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Efter ti år som en af Danmarks mest populære studieværter tog Morten Resen springet til livet som succesfuld iværksætter med virksomheden GoLittle. Foto: Bax Lindhardt

Det er mere end fem år siden, at Morten Resen sidst havde et manuskript i hånden. At hans liv tog en drejning. Dér han tog springet fra at være populær vært på 'Go' morgen Danmark' til intetheden og til nu at kunne kalde sig succesfuld iværksætter. Et spring, han tog for familiens skyld, og som han på ingen måde fortryder.

»Jeg vil sige, at vores månedlige indkomst er faldet betragteligt, så jeg savner lønnen,« smiler han og fortsætter: »Og så savner jeg pensionen, de tvungne fridage, den betalte ferie. Alle de ting, man tager for givet. Men alt det andet savner jeg overhovedet ikke.«

»Mit held var, at jeg stoppede, mens jeg stadig syntes, at det var mega sjovt. Men da jeg var færdig, kunne jeg også mærke, at jeg var færdig.«

»Jeg havde prøvet alt det, jeg skulle. Havde lavet kæmpe underholdningsprogrammer, 'Go' morgen Danmark', interviewet statsministre, George Michael. Det hele.«

Blå bog Morten Resen Født 13. september 1978 i Helsinge

Uddannet journalist

Startede i 1997 på P3 og lavede blandt andet 'Strax' og 'Børneradio'

Debuterede i 2003 som tv-vært på DR med underholdningsprogrammet 'Endelig fredag'

Skiftede i 2007 til tv og blev fast vært på 'Go' morgen Danmark'

Var i 2012 vært for første sæson af 'Voice – Danmarks største stemme'

Har derudover blandt andet lavet partilederrunder og samtaleprogrammer

Stoppede som tv-vært i 2015

Startede som iværksætter i 2016 med virksomheden GoLittle

Gift med Marlene

Parret har to børn sammen. Emil på 11 og Sofia på ni

Bor i Helsinge

Beslutningen var en, der kom snigende, efter at han i mere end otte år havde siddet i værtsstolen i 'Go' morgen Danmark' og i stigende grad kunne mærke, hvordan det satte dybere og dybere spor i familielivet hjemme i Helsinge med to børn på henholdsvis tre og seks.

For selvom han kalder det »det bedste job i hele verden«, var måden at arbejde på blevet for hård.

Han tager sin mobil frem. Åbner alarm-appen og viser den frem.

»Min telefon står stadig indstillet på den alarm som den øverste. Klokken 02.59. Så jeg kan huske, hvordan det var, hvis jeg en dag i vildelse skulle ønske mig tilbage,« siger han.

Det var i 2007, at Morten Resen satte sig tilrette i 'Go' morgen Danmark's værtsstol. Her ses han med medvært, Line Baun Danielsen. Foto: Christian Als Vis mere Det var i 2007, at Morten Resen satte sig tilrette i 'Go' morgen Danmark's værtsstol. Her ses han med medvært, Line Baun Danielsen. Foto: Christian Als

»Problemet var ikke at stå tidligt op og gå tidligt i seng. Problemet var de dage, hvor jeg havde fri. Dét med at være træt hele tiden. Det var som konstant at have tømmermænd.«

»Det kunne jeg godt, da mine børn var små og ikke rigtig opdagede det, men efter at have taget mig selv i at ligge og lege med lukkede øjne, og mine børn begyndte at kunne mærke det, gik det op for mig, at det gik ud over mig og min familie på det personlige plan,« forklarer Morten Resen, som i efteråret 2015 valgte at opsige sin stilling. Uden at have et andet job.

Hans chefer forsøgte at lokke med utallige løsningsforslag. Men han var stålsat på sin beslutning.

»Jeg kan huske min sidste dag, jeg kan huske, da jeg stortudende skulle tage afsked med mine kolleger. Men at træffe beslutningen om at stoppe føltes ikke skelsættende som noget kæmpe vildt.«

Shit, mand, hvad har jeg rodet mig ud i? Morten Resens tanke, da der ikke længere gik løn ind på kontoen

At det gav en del kriller i maven at kaste sig ud over afgrunden, er Morten Resen dog ikke bleg for at indrømme.

»Jeg havde jo ikke en stor opsparing. For godt nok havde jeg fået en umanerlig og uforskammet høj løn, men den havde vi brugt på, at Marlene kunne sige sit job op for at gå hjemme og være sammen med vores børn, fordi jeg havde de her åndssvage arbejdstider.«

»Så jeg husker i den grad den første måned, hvor der pludselig ikke kom løn ind på kontoen. 'Shit, mand, hvad har jeg rodet mig ud i?’ tænkte jeg bare,« griner han.

»Men jeg gjorde det jo også for, at jeg gerne ville arbejde mindre for at kunne være mere sammen med vores børn. Og det ville være nemt at sige, at det kom jeg så også til, men det gjorde jeg så ikke helt,« erkender Morten Resen med et skævt smil om det nye liv.

Iværksætteri og et liv som selvstændige var dét, der ventede på den anden side af intetheden efter 'Go' morgen Danmark'.

At starte virksomhed sammen med sin hustru Marlene kunne være gået grueligt galt, erkender Morten Resen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere At starte virksomhed sammen med sin hustru Marlene kunne være gået grueligt galt, erkender Morten Resen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hans kone Marlene havde – sideløbende med at hun passede parrets børn – startet madplans-appen 'Mambeno' for småbørnsforældre op. Den var blevet en uventet succes, og snart fik den følge af 'GoLittle', en slags Tripadvisor for børnefamilier med tips til billige og gratis aktiviteter.

Siden er der kommet nye podcast-eventyr til i dét, som er blevet en voksende og succesfuld familievirksomhed.

»Skal man ud og finde pengeinvestorer, er 'ægteskabs-firma' noget af det første, de trigger på. For at lave noget sammen med én, man bor og er gift med, ender tit i konflikt,« griner Morten Resen.

»Men for os har det fungeret overraskende godt, og hun er faktisk tusind gange dygtigere til mange ting, end jeg er. Og er en virkelig god lynafleder i forhold til, at jeg får 1.000 ideer hele tiden. Hun holder mig på sporet. Det fungerer overraskende godt,« smiler han. Taknemmeligt.

»Så vi supplerer hinanden virkelig godt og har arrangeret det sådan, at hun mere er deltidsansat, så hun kan lukke computeren klokken 15 og hente børn, mens jeg arbejder så meget, som jeg kan.«

Så som familie er vi kommet i land Morten Resen om at have nået et af målene med at blive selvstændig

»At jeg så havde en fortælling oppe i mit eget hoved om, at jeg også ville være ham, der hentede, er noget andet. Men det kan ikke altid lade sig gøre.«

Alligevel føler Morten Resen, at familielivet hænger langt bedre sammen end dengang, hvor vækkeuret ringede klokken 02.59.

»Vi er klart mere sammen som familie, fordi jeg både er mere hjemme og har mulighed for at planlægge mit liv på en lidt anden måde. Så som familie er vi kommet i land.«

»For vi ville gerne sikre, at vores børn aldrig skulle hentes som de sidste, at de altid kunne komme til det, de ville, at vi altid var en del af deres og deres venners liv. Og det har vi opnået. Så alt det, vi har prioriteret, det kan vi.«

Hans børn er blevet ni og 11. Selv er han blevet 42 år.

Selvom det nye liv byder på både op- og nedture og søvnløse nætter, fortryder Morten Resen ikke sin beslutning om at stoppe som populær vært.

Selvom han ikke fortryder sit spring, kan Morten Resen til tider godt savne sin gode løn som velbetalt studievært. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Selvom han ikke fortryder sit spring, kan Morten Resen til tider godt savne sin gode løn som velbetalt studievært. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg kunne have sagt ja til at lave de første 50 andre tv-programmer siden da, hvis jeg havde haft lyst. Men jeg savner det overhovedet ikke.«

»Så nej, jeg fortryder ikke. Nej'et er bare mere nuanceret. For der er en virkelig tynd linje mellem noget, der er meget sejt, og noget, der er virkelig dumt. Og jeg ved stadig ikke, på hvilken side vi lander,« griner han.