Tilbage i 2016 sagde Morten Resen farvel til 'Go' morgen Danmark' og startede i stedet virksomheden GoLittle med sin kone Marlene Marie Resen Landsfeldt.

Men desværre er der for femte år i træk røde tal på bundlinjen i børneapp-virksomheden.

I det nye årsregnskab for 2021 kan man se, at årets resultat ender med et stort minus på lige knap 1,5 millioner kroner.

Morten Resens virksomhed har nemlig overført et stort underskud på mere end 7 millioner kroner til regnskabsåret, der dermed sender egenkapitalen ned under 1,1 millioner kroner.

Det var i 2007, at Morten Resen satte sig tilrette i 'Go' morgen Danmark's værtsstol. Her ses han med medvært, Line Baun Danielsen.

Dermed skrumper egenkapitalen med knap 1,6 millioner kroner fra året forinden.

Men underskuddet i virksomheden er trods alt mere end 400.000 kroner mindre end i 2020.

Der er også stadig masser af håb hos Morten Resen og hans investorkreds.

De kalder nemlig underskuddet for »forventet« i ledelsesberetningen, og de regner heller ikke med at få plusser i bankbogen lige foreløbig.

Morten Resens virksomheden GoLittle arbejder med at »udvikle elektroniske platforme til at understøtte information om, promovering og salg af, aktiviteter, rejser, arrangementer og lignende, der henvender sig til børn og børnefamilier«, som det formuleres i ledelsesberetningen.

»Da virksomheden investerer i fortsat vækst, forventes et negativt resultat for næste regnskabsår,« lyder det.

GoLittle beskæftiger for nuværende ni mennesker, hvoraf seks af dem er fuldtidsansatte. Morten Resen selv er administrerende direktør og bestyrelsesformand og ejer knap 56% %af virksomheden.

Men trods det store underskud, så blev der alligevel plads til et par tusinde eller tyve ekstra i lønningsposen.

Virksomheden har nemlig haft lønninger i 2021 for knap to millioner kroner.

At starte virksomhed sammen med sin hustru Marlene kunne være gået grueligt galt, erkender Morten Resen.

Det er dog formentligt ikke Morten Resen eller konen selv, der er løbet med de store summer.

Sidste år fortalte han nemlig, at der kun var én ting, der var bedre på 'Go' morgen Danmark', som han stoppede på efter otte år til fordel for parrets virksomhed, der blandt andet sidste år lancerede et podcastunivers til børn.

»Jeg vil sige, at vores månedlige indkomst er faldet betragteligt, så jeg savner lønnen,« sagde Morten Resen med et smil til B.T.

»Og så savner jeg pensionen, de tvungne fridage, den betalte ferie. Alle de ting, man tager for givet. Men alt det andet savner jeg overhovedet ikke.«