Popstjerne, far til tre, indlæser og nu også kriminalforfatter.

Morten Remar, der stadig udgør halvdelen af bandet Back to Back (sammen med Nis Bøgvad), kan sagtens leve af musikken. Men han kan bare ikke lade være med at skrive.

Historierne blomstrer ud af hovedet på den nu 58-årige familiefar. Og nu udsender Morten sin nye kriminalroman 'Den sporløse'.

»Det er fantastisk at have 100 procent kontrol over andres liv. Det er spændende både at skrive plottet og at opfinde personernes liv. Jeg smider de vildeste udfordringer og forhindringer efter min hovedperson. Det er jo næsten ligesom at lege Gud. Det er mig, der bestemmer, hvad der skal ske,« siger Morten Remar, der ikke har forfattertalentet fra fremmede.

Således var Mortens far, Frits Remar, en anerkendt krimiforfatter. Og Mortens barndomsminder er fyldt med lyden af faderens flittige skrivemaskine og en gigantisk opslagstavle på tre gange halvanden meter fyldt med idéer og persongalleri.

Hovedpersonen i 'Den sporløse' og forgængeren, 'Detonator' (2017), der var første bog i trilogien, hedder Martin Rømer. Han er politikommissær. Og hvis du synes, at navnet lyder faretruende tæt på forfatterens eget navn, så er det ikke noget tilfælde.

»Martin Rømer er på mange måder et almindeligt menneske med alt, hvad det indebærer. Men Rømer er samtidig en mere modig version af mig selv. Jeg lader ham gøre ting, jeg aldrig selv ville turde. Det er præcis det, jeg synes er det sjoveste ved at skrive bøgerne. Min politikommissær kan leve nogle sider ud, som aldrig ville komme til at foregå i mit eget liv,« understreger Morten Remar.

Og siden Back to Back-sangeren, konen Katrine og deres tre børn på 8, 10 og 12 år sidste år flyttede fra Espergærde nord for København til Viborg lige midt i Jylland, kunne Mortens eget liv ikke være mere stilfærdigt, på den gode måde.

»Efter børnene er gået i skole, starter jeg skrivearbejdet. Jeg arbejder på fuld tryk frem til klokken 14.30. På det tidspunkt kommer børnene hjem fra skole. Jeg lukker computeren. Og så koncentrerer vi os om fodbold og andre efter-skole-ting. Det kunne simpelthen ikke være bedre.«

Mortens kone, Katrine, arbejder som fysioterapeut på et lokalt hospital. Morten er allerede involveret i sin nye hjembys kulturliv. Han har indrettet et spritnyt hjemmestudie i familiens Viborg-villa. Sideløbende med forfatterarbejdet er Remar også begyndt at indlæse andres romaner - som lydbøger. Og endelig er hans gamle band Back to Back (bedste kendt for 1989-hittet 'Jonathan') også tilbage på landevejen.

»Gendannelsen startede for tre år siden. Først dannede vi en trio-version af det gamle band. Da vi så fejrede 30-års jubilæum sidste år, dannede vi et fuldt band. Og i år har vi linet flere julefrokost-koncerter op. Det foregår bl.a. på Radisson Hotel, hvor syv-otte forskellige firmaer så lejer sig ind, og vi leverer underholdningen. Det fungerer sindssygt godt. Vores nye band er fedt. Og jeg glæder mig.«

Selvom pr-arbejdet i dag handler om 'Den sporløse', er Morten Remar allerede ved at lægge sidste hånd på en ny streaming-roman på godt 400 sider. Den udkommer både i Danmark og fire andre lande via firmaet Mofibo.

»Ligesom i musikkens verden er hele bog-processen vendt på hovedet. Hvis lydbogen således er en succes, vil den måske udkomme som 'rigtig' papirbog. Både musik og nye bøger lever primært på digitale platforme,« siger Morten Remar.

Sammen med barndomskammeraten Nis Bøgvad er Morten også godt i gang med at skrive nyt materiale til Back to Back. Men de kan ikke helt beslutte sig for, hvordan bandet skal lyde anno 2018. Morten er ikke imponeret af den helt moderne danske popmusik, som han kalder 'strømlignet' og 'flad'. Og han understreger:

»Der er en verden til forskel på at skrive bøger og sangtekster. I musik former ordene oneliners, og fortællingen skal foldes ud på max tre minutter og 26 sekunder. Til gengæld er det lettere at sætte folk i stemning med en sang, hvor der bogstaveligt talt er flere strenge at spille på. Når man skriver bøger, har man kun ordet som virkemiddel. Men jeg synes, det er interessant og spændende at gøre begge dele,« siger Morten Remar.