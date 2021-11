Den 30. august 2021 bliver en dag, som den 24-årige youtuber Morten Münster ikke glemmer.

Tilbage i sensommeren døde den 22-årige kendte youtuber Albert Dyrlund efter en faldulykke i det nordlige Italien. En meddelelse, som rystede Danmark og i den grad også Morten Münster. Men han har lært at arbejde med sorgen efter tabet af sin ven.

»Jeg føler, man har fundet ud af arbejde med sorgen. Det er stadigvæk vildt mærkeligt og urealistisk at tænke på, at han ikke er der,« siger Morten Münster til B.T.

»Når jeg er i byen, popper han en gang imellem op i hovedet hos mig, hvor man lige tænker ‘nå nej. Han er er her jo ikke mere’,« tilføjer han.

YouTube-stjernen Albert Dyrlund. Foto: Michael Bager. Vis mere YouTube-stjernen Albert Dyrlund. Foto: Michael Bager.

Perioden efter Albert Dyrlunds død var på ingen måde en normal sorgproces for Morten Münster. Tiden var nemlig fyldt med uønsket opmærksomhed fra fans, der gerne ville snakke om Albert Dyrlund.

»Det var en vild periode bagefter. Folk ville hele tiden snakke om det og stoppede mig på gaden. Det var rigtig hårdt, fordi jeg var så ked af det. Det gjorde, at jeg lukkede mig mere inde i min lejlighed,« siger Morten Münster og fortsætter.

»Man ville egentlig ikke snakke med dem om det.«

Albert Dyrlund og Morten Münster var nogle af Danmarks first-movers i forhold til at gøre en karriere ud af YouTube sammen med en række andre youtubere.

Og der skete noget blandt Morten Münster og de andre youtubere efter Albert Dyrlunds død.

»Det har gjort, at vi youtubere er stimlet mere sammen efterfølgende. Vi havde en lang periode, hvor vi ikke så hinanden inden hans død, fordi vi alle sammen var blevet selvstændige,« siger Morten Münster.

Men det er ikke kun Morten, som har været gennem en sorgproces i Münster-klanen. Hanne Münster, Morten Münsters mor, og resten af familien har været ramt af Albert Dyrlunds død.

»Det har været hårdt for hele vores familie, for vi har kendt Albert i mange år. Jeg er glad for at se, at Morten har kunnet snakke med de andre youtubere om det,« siger Hanne Münster.

Morten Münster og Hanne Münster medvirker i den nye sæson af 'Jaget Vildt – Kendte på Flugt', der har premiere tirsdag på Kanal 5.