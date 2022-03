Ét enkelt, forsigtigt spørgsmål fra en fremmed har vendt op og ned på Morten Kjeldgaards liv.

Udadtil ser hans hverdag ikke anderledes ud, men inden i ham er noget fundamentalt forandret:

»Jeg havde nogle blokader i mit hoved, som jeg skulle gøre op med.«

Morten Kjeldgaard er personlig træner og har som professionel danser i 10 sæsoner danset med i ‘Vild med Dans’. Privat er han kæreste med Frederik Haun, der sidste år bagte sig hele vejen til finalen i ‘Den store bagedyst’. Det var en snak mellem de to, der førte til det afgørende spørgsmål.

Parret har været sammen i snart fire år. De bor sammen, elsker hinanden og er så småt begyndt at tale om børn. Men her er de ikke helt på samme side. Frederik Haun ved, at han gerne vil være far, mens Morten Kjeldgaard hælder mest til et nej.

Det gjorde han i hvert fald, da han i efteråret var med i Sara Bros podcast ‘Hjerteflimmer for voksne’ og bad parterapeut Jytte Vikkelsøe om hjælp til, hvordan de to mænd skulle løse dén konflikt.

Som Morten Kjeldgaard blandt andet sagde i programmet:

»Min kæreste vil gerne have børn. Jeg elsker ham, men jeg er i tvivl … Det er jo ikke naturligt for to mænd at få børn.«

Morten Kjeldgaard har været i tvivl om, han ville have børn – indtil han deltog i podcasten 'Hjerteflimmer for voksne'. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Morten Kjeldgaard har været i tvivl om, han ville have børn – indtil han deltog i podcasten 'Hjerteflimmer for voksne'. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

Præcis dén sætning fik Jytte Vikkelsøe til at spørge ham:

»Er du homofobisk?«

Morten Kjeldgaards reaktion var først overraskelse. Så vrede. Dernæst benægtelse:

»Nej! Nej … Nej, nej, nej,« husker han, at han fik sagt, mens følelsen af at være totalt misforstået bøvlede rundt i ham.

Radiovært Sara Bro og Morten Kjeldgaard mødte hinanden, da de i 2020 danskede sammen i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/pool. Foto: Martin Sylvest Vis mere Radiovært Sara Bro og Morten Kjeldgaard mødte hinanden, da de i 2020 danskede sammen i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/pool. Foto: Martin Sylvest

»Havde jeg været straight eller haft politiske holdninger, der gjorde, at jeg havde det svært med homoseksuelle, kunne hun måske stille det spørgsmål. Men jeg er ikke hemmelig om min seksualitet, jeg deler jo for helvede alt – og kysser med min kæreste på Instagram,« siger han og tilføjer så:

»Men jeg havde nok ikke 100 procent hørt, hvad jeg selv havde sagt.«

For da han mærkede efter – måtte han give hende ret. Måske var der noget i ham, han ikke var bevidst om, som blokerede for hans lyst til at sige ja til at få børn med sin kæreste.

»Selvom det lyder helt vildt skørt at sige for – selvfølgelig – er jeg ikke homofobisk. Men måske har der været homofobiske tanker i mit hoved.«

Rundt om Morten Kjeldgaard 36 år.

Født i Nørresundby.

Personlig træner, sanger og danser. Optræder lige nu i musicalen ‘Matilda’ på Det Kgl. Teater.

Har deltaget i 10 sæsoner af ‘Vild med dans’. Sammen med Pernille Blume nåede han sidste år helt til finalen, før de blev slået ud af sangeren Jimilian og hans partner Asta Björk.

Privat er han kæreste med Fredrik Haun, der var med i sidste års ‘Den store bagedyst’.

Jo mere han smagte på tanken, des mere sikker blev han på, at parterapeuten havde opdaget en blind plet hos ham:

»Jeg har ikke noget imod, at to mænd får børn. Dét har jeg aldrig været i tvivl om. Men jeg måtte åbenbart ikke,« siger han med tryk på jeg.

»Oppe i mit hoved clashede billedet af to mænd og et barn åbenbart med min forestilling om en familie.«

For 36 år siden blev Morten Kjeldgaard født i Nørresundby. Der, hvor han voksede op, bestod en familie af far, mor og børn – og et familieliv forløb nogenlunde sådan her:

»Mor, far og børn vokser op og bliver det samme sted i Nordjylland, så finder børnene en kæreste i skolen, som de flytter sammen med to veje væk fra forældrene, og så får de selv børn.«

Hverken dengang eller nu er han i tvivl om, at den model ‘slet ikke var mig’.

»Det var den tromle, jeg kendte, og som jeg måske flygtede lidt fra, da jeg tog til København. Hvis jeg får et barn, vil det liv, det får, være helt anderledes end det familieliv, jeg selv kommer fra.«

Men han var usikker på, om det liv ville føles forkert?

Morten Kjeldgaard er vokset op i nordjylland, hvor en 'rigtig' familie består af mor, far og børn. Den forestilling blokerede hans egen lyst til at få børn, opdagede han. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Morten Kjeldgaard er vokset op i nordjylland, hvor en 'rigtig' familie består af mor, far og børn. Den forestilling blokerede hans egen lyst til at få børn, opdagede han. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

»Fordi jeg er opdraget til at synes, at ‘den rigtige familie’ er en mor og en far – selvom jeg godt ved, at det ikke behøver at være sådan.«

Dén konflikt inden i Morten Kjeldgaard pirkede Jytte Vikkelsøe til med sit spørgsmål.

»Det var en virkelig stærk oplevelse at være med. På et tidspunkt skal jeg genhøre podcasten, men jeg blev så overrasket over de følelser og tanker, den satte i gang i mig, at jeg endnu ikke har følt mig 100 procent klar.«

Til gengæld er han ved at være klar til noget andet. Bliver han i dag spurgt, om han vil have børn, er han tæt på at sige: ‘Ja’.

»Det er ikke sådan, at jeg nu bare 100 procent sikkert vil have børn, der er stadig en tvivl. Men dagen gjorde en forandring. Jeg kan mærke, at jeg bliver nervøs for en dag at vågne op og opdage, at det er for sent.«

Det handler ikke om frygten for at blive ensom, for der er masser af mennesker i hans liv og også gudbørn, som han har et tæt forhold til.

»Men hvad hvis jeg ikke får lov at opleve det, andre forældre oplever? Nemlig at tilsidesætte alt andet i livet for deres børn? Det skal jeg da opleve.«

