Morten Kjeldgaards fødselsdag i år blev ikke helt lige så festlig, som han havde håbet på.

Den professionelle danser, som lige nu er aktuel i 'Vild med dans - The musical', skulle søndag have tilbragt sin fødselsdag på scenen på Østre Gasværk Teater, men sådan blev det ikke.

Under fredagens forestilling af den 'Vild med dans'-inspirerede musical, skadede han nemlig sit knæ, skriver Morten Kjeldgaard på Instagram.

Og desværre var skaden værre end først antaget.

'Efter forestillingen fik jeg is på og tog hjem. Jeg vågnede om natten med smerter og tog på skadestuen, hvor de kunne konstatere, at mit knæ er forstuvet,' skriver Morten Kjeldgaard på det sociale medie.

Det betyder ifølge den 35-årige danser enten, at hans ledbånd er delvist ødelagt eller fuldstændig revet over - han håber selvfølgelig på førstnævnte.

Skaden betød, at lørdagens forestilling af 'Vild med dans - The musical' måtte aflyses.

'Jeg har mega dårlig samvittighed overfor alle dem, der måtte tage forgæves i teatret, og jeg får desværre ikke mulighed for at være med på scenen de næste 14 dage,' skriver Morten Kjeldgaard.