Bag de store smil gemmer sig ofte en hel uges frustrationer og skænderier.

Det fortæller Pernille Blume og hendes dansepartner, Morten Kjeldgaard, efter en wienervals, der trak tænder ud i fredagens 'Vild med dans'.

Her henvendte en tydeligt frustreret Pernille Blume sig direkte til sin dansepartner og sagde nærmest undskyldende:

»Jeg har været meget oppe ad bakke denne uge.«

Pernille Blume og Morten Kjeldgaard i en wienervals. Foto: Martin Sylvest Vis mere Pernille Blume og Morten Kjeldgaard i en wienervals. Foto: Martin Sylvest

Til B.T. fortæller den 27-årige svømmer, at hun 'har haft bedre dage'.

»Der var mange omdrejninger i den, og jeg kunne ikke få det til at gå op i en højere enhed. Jeg plejer at have styr på alt, hvad jeg laver, så når jeg hænger derude og drejer rundt, og jeg ikke længere ved, hvad der er højre og venstre, så går der totalt kiks i min hjerne,« siger Pernille Blume, der hadede dansen som pesten helt indtil dagen inden liveshowet.

»Hver gang vi starter på en ny dans, er der bare kaos og helvede inde i hovedet i de første to-tre dage, og man er virkelig frustreret og har følelsen af, at man aldrig klarer den. Lige så sjovt det er, når man endelig står der, lige så udfordrende er det, og lige så hårdt arbejde har man været igennem.«

Selvom Pernille Blume nærmest undskylder for sin opførsel, så mener hendes erfarne dansepartner ikke, hun behøver være så hård ved sig selv.

Morten Kjeldgaards tidligere dansepartnere 2009: Line Baun Danielsen 2013: Maria Lucia Rosenberg 2014: Ditte Ylva Olsen 2015: Stephanie Potalivo (Andenplads) 2016: Sarah Mahfoud (Vandt) 2017: Iben Hjejle (Andenplads) 2018: Laila Friis-Salling 2019: Coco O. (Andenplads) 2020: Sara Bro

»Pernille er normalt fyldt med sprudlende energi, og så har der måske været et par dage, hvor hun har været mere koncentreret og stille. Og det er nok dér, hun føler, hun ikke har været god nok,« siger Morten Kjeldgaard.

Han mener, de er et godt match, fordi de begge håndterer modgang på samme måde – ved at gå ind i sig selv i stedet for at snerre.

Han har dog ofte haft dansepartnere, hvor der er opstået decideret skænderier i øvelokalet.

»Ja, det har jeg da,« siger han, uden dog at afsløre, hvem af hans ni tidligere dansepartnere, han har krydset klinger med.

Pernille Blume var hurtig til at smide skoene efter aftenens show. Foto: Martin Sylvest Vis mere Pernille Blume var hurtig til at smide skoene efter aftenens show. Foto: Martin Sylvest

»Det er jo forskellige mennesker, og vi kommunikerer forskelligt, og jeg skal jo sætte mig ind i det menneske, jeg står over for. Men her om fredagen synes jeg altid, det er en ren fest. Så kan det godt være, man har knoklet, og der har været skænderier i ugens løb, men så står man her og har gjort sit bedste, og så er det en forløsning alligevel. Så her har jeg aldrig stået og været sur.«

Trods frustrationer og kropslige udfordringer formåede Pernille Blume og Morten Kjeldgaard at danse sig til hele 26 point i fredagens 'Vild med dans' og var efter sms-afstemningen sikkert videre til næste fredag.