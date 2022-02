Det tog kun lige omkring tre minutter.

Men det var nok til at vende op og ned på Morten Fillipsens liv. Med nummeret 'Du er ikke som de andre pi'r' sang han sig direkte til succes og ind i pigehjerter landet over – men faktisk har det ikke altid været lige nemt at leve i skyggen på den landskendte sang.

Det fortæller den i dag 35-årige sanger på et pressemøde i forbindelse med, at han er blevet afsløret som en af deltagerne til det kommende Melodi Grand Prix.

Et grandprix, der finder sted præcis 20 år efter, at han sang sig til en andenplads ved det, der dengang blev kaldt De Unges Melodi Grand Prix (hvor han måtte se sig slået af Razz med sangen 'Kickflipper').

Sangen, han dengang stillede op med – 'Du er ikke som de andre pi'r' – er siden blevet et kulthit, der stadig spilles landet over.

Men den popularitet har også til tider gjort det svært ham, forklarer han åbenhjertigt på et spørgsmål om, hvorvidt sangen nogle gange har været lidt en forbandelse:

»Det er et virkelig godt spørgsmål,« indleder Morten Fillipsen, der var 15 år, da han blev skudt ind op den musikalske stjernehimmel herhjemme.

»Jeg tror altid, det er svært at starte på toppen. Efter 20 år er det stadig et nummer, der bliver spillet til privatfester og på diskoteker i Jylland. Den bliver nok ved med at leve på en eller anden måde,« siger han.

»Hvis man starter dér som 15-årig, så havde jeg i hvert fald et ønske om, at det skulle blive ved. Og der var en årrække, hvor jeg havde det sådan: 'Hvorfor er der ikke nogen, der lytter til det musik, jeg laver nu?'. Jeg var faktisk lidt sur på den (sangen, red.).«

I årene siden de unges MGP har han udgivet flere album.

Både under kunstnernavnet In Memoirs og som medlem af gruppen The Grenadines – som også musikeren Laurits Emanuel, der udgør den ene halvdel af sidste års Melodi Grand Prix-vinder, Fyr & Flamme, har været en del af.

»Men da jeg så blev ved med at opleve, hvor stort et indtryk den sang har gjort på mennesker og har på mennesker endnu, så er jeg sgu fucking stolt over, at den sang stadig lever,« slår Morten Fillipsen fast.

»Og jeg håber, at jeg igen kan lave et nummer, som lever om 20 år.«

Videre forklarer han, at det blandt andet er Fyr & Flammes deltagelse i sidste års Melodi Grand Prix og efterfølgende Eurovision, der har fået ham til at søge grandprix-vejen igen:

»Det er klart, at det har inspireret mig til at være med,« siger han.

Sangen, han stiller op med, bliver – på trods af dens engelske titel – sunget på dansk.

Men i modsætning til Fyr & Flammes 'Øve Os På Hinanden' sidste år, som de valgte også at synge på dansk til Eurovision, har Morten Fillipsen en engelsk oversættelse af sin sang liggende klar, hvis han skulle løbe med sejren.

Du kan se, hvordan det går Morten Fillipsen og de syv andre deltagere, når Det danske Melodi Grand Prix finder sted lørdag den 5. marts klokken 20 på DR1.