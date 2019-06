Morten Breum har fundet kærligheden i sin afdøde DJ-kollega Aviciis tidligere kæreste Tereza Kačerová.

Det bekræfter den 26-årige kvinde på Instagram i et opslag, der både indeholder et billede af parret sammen og skærmdump af en lang tekst.

Teksten beskriver, hvordan hun længe var i tvivl om, hvorvidt de to var noget for hinanden - og hvordan hun var i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet skulle give kærligheden endnu en chance.

'Det var ikke muligt for mig at være i et sundt forhold. Jeg havde alt for meget følelsesmæssig bagage med mig, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med den', lyder det blandt andet i opslaget.

Et opslag delt af Tereza Kačerová (@terezakacerova) den 22. Jun, 2019

I sit lange skriv beskriver hun også, at hun for alvor fik øjnene op for den danske DJ, da han besøgte hende med blomster og den tandpasta med lakridssmag, som hun elsker.

'Jeg mødte en, der var klog og sjov og åbensindet. En, der havde den europæiske mentalitet og moral, som jeg så ofte savner i Los Angeles. En, der havde et job, der passer til min livsstil, og som så supergodt ud og duftede som en gud,' skriver hun om Morten Breum.

Men selvom den 37-årige DJ altså meget hurtigt fik charmet sig ind på Tereza Kačerová, måtte hun ty til hypnose hos en nær veninde, før hun for alvor kunne lukke ham ind. Og nu er det altså sket.

'Så altså. Dette er os nu. På Ibiza. Vanvittigt forelskede. Skrøbelige og sårbare. Lykkelige', lyder det afsluttende i opslaget.

Dermed har Tereza Kačerová altså efter alt at dømme fundet lykken igen, efter hun mistede Avicii pludseligt sidste år.

Den svenske DJ, der gik under det borgerlige navn Tim Bergling, blev fundet død i Oman i april. Han havde længe døjet med helbredsmæssige problemer, forklarede familien.

Dengang var han og Tereza Kačerová kærester, og hun delte efter hans død et langt brev, der beskrev hendes sorg.

Avicii blev kun 28 år.