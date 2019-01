Det er gået stærkt for den danske tatovør og ejer af The Old Barber Shop i København, Morten Barbré, og hans kæreste, Simone Bruun Spangsvig.

I sidste uge offentliggjorde parret, at de skal giftes, og i denne uge kan det nyforlovede par afsløre, at de venter deres første barn sammen.

Det skriver de på deres blog.

'I sidste uge lagde vi et blogindlæg op, som handlede om, at vi skal giftes. Et skriv, der normalt kan være lidt svært at toppe ugen efter, men vi har flere fantastiske nyheder i ærmet… Vi skal have en baby!', skriver parret.

Der er dermed sket flere omvæltninger det seneste års tid for 42-årige Morten Barbré, der er kendt fra TV3-programmet 'Tattoo Salonen', som han medvirker i sammen med makkeren Jonas Hausted.

24. februar sidste år meddelte han og ekskonen Hannah Barbré, at de efter 12 år sammen havde besluttet at gå fra hinanden.

I efteråret samme år kunne tatovøren så fortælle, at han havde fundet kærligheden på ny i den 18 år yngre Simone Bruun Spangsvig.

Og tre måneder inde i forholdet – den 29. december – fik de så ring på deres kærlighed.

I deres seneste blogindlæg fortæller de, at graviditeten er planlagt, og at de begge er 'ovenud lykkelige' for den kommende familieforøgelse, der vil bringe antallet af børn i deres sammenbragte familie op på fire.

Fra et tidligere forhold har Simone Bruun Spangsvig sønnen Elliot, mens Morten Barbré har børnene Lulu på 10 og Leroy på 11 med Hannah Barbré.

Egentlig havde det nyforlovede par den holdning, at de ikke ønskede flere børn, fortæller de på bloggen. Men da Simone en dag begyndte at få graviditetssymptomer, selvom hun tog p-piller, tog de en snak om, hvordan det mon alligevel ville være at blive forældre sammen.

Da en graviditetstest senere viste, at Simone ikke var gravid, sad de begge skuffede tilbage. Fra den dag besluttede de at droppe p-pillerne - og tre-fire uger senere stod de med en positiv test i hænderne.

'Vi kunne næsten ikke tro det, for vi havde begge indstillet os på, at der jo er nogle, der prøver i årevis, før det lykkes, og at det også sagtens kunne gøre sig gældende for os. Men nu er vi her. Forlovede, lykkelige, gravide og spændte', skriver parret.

Morten Barbré er 42 år, og hans kommende brud er 24, men ifølge tatovøren bemærker de ikke aldersforskellen på 18 år, har han skrevet i et tidligere blogindlæg.

Det er der dog andre, der gør - og han er blevet mødt med 'adskillige kommentarer, flest negative, desværre', som 'hun er for ung' og 'hende bliver du træt af'.

'Men det siger jeg jer, Simone er den kæreste nogensinde, jeg har kunnet tale bedst med, alder har aldrig været et emne, andet end da jeg prøvede at lave det til et emne, fordi jeg lod mig rive med af de negative røster, der lød fra nær og fjern. Heldigvis fandt hjertet vejen, og det er jeg virkelig lykkelig over, for aldrig har jeg følt mig gladere', skrev han i et blogindlæg fra oktober.

Om de venter en dreng eller pige, ved de endnu ikke.