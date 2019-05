Morten har fået sin Simone, og nu er parret klar til at blive et ekstra familiemedlem inden længe.

Vi kender ham som Morten Barbré fra ‘Tattoo Salonen’ på TV3, hvor seerne fik lov til at følge med i hans liv og arbejde med The Old Barber Shop.

Men der er sket meget, siden han sidste dukkede op på skærmen, og for nylig skiftede den 42-årige tv-kendis også efternavn.

Den 13. april sagde han og kæresten, 24-årige Simone, nemlig ja til hinanden og blev gift på Sophienberg Slot i Hørsholm i helt perfekte omgivelser.

Det fortæller en lykkelig Morten til Realityportalen.

»Dagen var det mest magiske. Den var præcis, som vi havde planlagt. Ugen før var der 20 grader, ugen efter 20 grader – på vores dag var det 6 grader, og de lovede regn,« siger han og fortsætter:

»Vi ville gerne giftes i slotshaven, og på magisk vis lagde vinden sig, og solen skinnende gennem skyerne – og vielsen blev smuk i slotshaven. Herefter var der skøn middag og dejlige taler. Vi holdt et lille bryllup, der kun var for den nærmeste familie. Vi var 19 i alt – inklusiv os – til Danmarks måske mindste slotsbryllup.«

“Min eneste ene”

Morten og Simone har fået lov til at nyde lidt mere end to uger som ægtefolk, og det har været en ren fornøjelse for ‘Tattoo Salonen’-stjernen.

»Det at være gift er simpelthen så dejligt. Simone er min eneste ene, og at være gift med hende er det bedste, jeg kan forestille mig,« siger han og fortæller, hvorfor han har valgt at skifte navn i forbindelse med vielsen.

»Jeg har skiftet navn, da Barbré kom fra min ekskone, så det gav ikke så meget mening at slæbe rundt på det. Så i stedet har vi taget Simones efternavn, så nu hedder jeg Morten Petersen Spangsvig.«

Venter barn

Ægteskabet er dog ikke den eneste gode, der venter parret i 2019. Senere i år bliver de nemlig også forældre sammen, når deres lille pige kommer til verden. Det har parret tidligere afsløret på deres blog.

»Det blev minsandten en lille pige! Vi var blevet smadderglade, uanset om det var det ene eller det andet, men det er altid en vild følelse, der rammer en i dét øjeblik, man får det at vide.«

»Det bliver pludselig håndgribeligt på en helt anden måde at kunne begynde at sige hun i stedet for den; at omtale hende ved navn; og at kunne kigge efter tøj, der ikke kun er kønsneutralt.«

Simone har sønnen Elliot fra et tidligere forhold, mens Morten har børnene Lulu og Leroy med Hannah Barbré, som tv-seerne også mødte i ‘Tattoo Salonen’. Og inden længe kommer parrets første fælles barn altså til verden.

Herunder kan du se de billeder, som parret har delt fra den store dag:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk