Tirsdag kom det frem, at Morten Ankerdal stopper som vært på Go' Morgen Danmark. Det er han ked af, men ser samtidigt frem til at have al fokus på sport igen.

Det var en sørgmodig Morten Ankerdal, B.T. mødte til gallapremieren på den nye Harry Potter-film 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'.

»For det første er jeg lidt ked af det, fordi jeg har nydt at være der,« siger Morten Ankerdal.

Selvom Morten Ankerdal har nydt at være vært på programmet, blev han sat i en situation, hvor han blev nødt til at vælge mellem at fortsætte eller satse alt på sporten.

»Jeg er blevet stillet overfor et valg, at hvis jeg gerne ville være med til at lave sport på den måde, jeg har været, så var jeg nødt til at være der noget mere,« siger han.

Morten Ankerdal havde ikke svært ved at træffe en beslutning, da sport altid vil være hans førsteprioritet.

»Valget handlede ikke om, hvorvidt jeg skulle fortsætte på Go' Morgen Danmark eller ej. Valget handlede mere om, om jeg skulle stoppe med sport eller ikke stoppe med sport. Og det valg er rimelig nemt for mig. Jeg ved godt, jeg skal lave sport. Det er i mit DNA. Så derfor blev det sådan,« siger en tilfreds Morten Ankerdal.

Han har nydt at være vært på Go' Morgen Danmark og især sammenspillet med programmets anden vært, Ida Wohlert.

Morten Ankerdal med ledsager til den årlige uddeling af BilledBladets tv-priser på Hotel d'Angleterre fredag d. 4. marts 2017. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2016) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Morten Ankerdal med ledsager til den årlige uddeling af BilledBladets tv-priser på Hotel d'Angleterre fredag d. 4. marts 2017. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2016) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Især én ting kommer Morten Ankerdal til at savne, når han stopper på Go' Morgen Danmark.

»Jeg kommer til at savne den forskellighed, hver eneste morgen, når man er på arbejde, hvor man snakker med alle mulige forskellige mennesker,« siger 45-årige Morten Ankerdal og fortsætter med et grin.

»Jeg tror også, min kone synes, det har været sjovere at få en hjem, der har kunnet snakke om noget andet end bare sport.«

Morten Ankerdal er dog sikker på, at han har truffet den rigtige beslutning om at stoppe som vært på Go' Morgen Danmark.

»Jeg glæder mig meget over, at jeg skal lave sport. Jeg elsker at lave sport, så jeg kommer ikke til at kede mig.«

Morten Ankerdals afløser som vært på Go' Morgen Danmark er allerede blevet fundet. Det er Adam Duvå Hall, som især er kendt for sine mange år hos P3, hvor han var radiovært i programmet 'Formiddagen med Adam og Sara' med Sara Bro.

Morten Ankerdal kender ikke Adam Duvå Hall personligt, men ønsker ham al held og lykke med det nye arbejde.

»Det er jo et spændende job. Men det er også et svært job, og det tror jeg også godt, han ved. Man skal kunne skifte imellem mange stemninger, og hvis man kan lide det, er det også et rigtig sjovt job,« slutter Morten Ankerdal.