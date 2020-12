Filosof, erhvervsmand og foredragsholder Morten Albæk har mange titler, men en af dem, der fylder allermest, er titlen som far. Da hans første barn blev født, mærkede han en urmenneskelig beskyttertrang og grænseløs kærlighed. I dag har han tre børn, som han prøver at lære at kende forskel på selvværd og selvtillid og på venner og bekendte.

Hvad er det bedste råd, du vil give dine børn?

»Det er netop at kende den fundamentale forskel på selvværd og selvtillid. På den måde giver jeg i arv, hvad jeg selv fik med fra min opvækst. En anden sondring, jeg forsøger at lære dem, er at kende forskel på venner og bekendte i en tid, hvor 'venner' på sociale medier ikke nødvendigvis er venner i ordets egentlige forstand.«

Hvordan sørger du for, at dine børn bliver fyldt med selvværd og ikke selvtillid?

»Man kan gå til anerkendelse ad to korridorer, nemlig enten ved at anerkende resultat eller ved at anerkende indsats. Jeg går meget op i at anerkende – der ikke nødvendigvis er det samme som at rose – mine kære børns indsats og intention frem for det mere eller mindre forkromede slutprodukt. Hvis man kun roser for et resultat, så bidrager man – om end utilsigtet – til at opbygge en usund selvtillid, som har brug for konstant næring i form af ros, som kan blive en afhængighed, der samtidig skaber angst for at fejle og tendens til at snyde, fordi de kære poder kommer til at identificere sig med at være nogen, der præsterer. Hvis man som forælder eller underviser derimod roser indsatsen, så bidrager man til at skabe børn, der ikke er afhængige af selvtillid og af at få ros, og som tør tage sværere opgaver på sig og lege, udforske og måske fejle – fordi de ved, at rosen ikke ligger i resultatet, men i indsatsen undervejs.«

BLÅ BOG Morten Albæk, 45 år.

Filosof, forfatter, foredragsholder og erhvervsmand. Gift og har tre børn. Har netop udgivet 'Fuelbox meningsfuldt liv', der er en boks med 180 spørgsmål.



Hvordan har det ændret dig at blive forælder?

»Da jeg blev forælder første gang, stiftede jeg bekendtskab med den ubetingede kærlighed indeholdt i det græske begreb storge, der betegner den urmenneskelige beskyttertrang og grænseløse kærlighed, man naturligt nærer for sine børn. Jeg blev også mindet om, hvor befriende det er at få en person ind i sit liv, der er vigtigere end én selv. Når man bliver forælder, så bliver verden 'mindre', men meget mere rig og smuk, for man skal simpelthen hjælpe sine børn med at sætte ord på verden på ny, og det er nærmest en åbenbaring at se helt små børn falde i staver over en brandhane, en bil eller en byggeklods og se dem sanse på en måde, vi voksne selv har mistet evnen til eller slet og ret glemt. Man er på en måde i verden på en mere primitiv måde, men det er ment i ordets mest positive forstand, for hastigheden sænkes radikalt, og man dvæler pludselig ved ting, man før tog for givet.«

Hvad er det bedste ved at blive far?

»Det er det bånd, der knyttes, og den sunde, store og stærke intimitet og afhængighed, der skabes mellem én selv og barnet. For noget af det smukkeste i livet er velvilligt at afgive sin frihed og erkende, at man pludselig ikke bare kan gøre, lige som man vil, men må lade andres behov komme i første række. Den reducerede frihed og den tilkomne afhængighed giver livet fylde og en klar retning. For hvis mine børn har det godt, så kan alt andet egentlig være lige meget. Børn er dermed det stærkeste immunforsvar og den sikreste vej til at undgå et eksistentielt fejlfokus, hvor vi voksne kommer til at fokusere på ubetydelige petitesser og føler os snydt eller forbigået i helt og aldeles meningsløse og mikroskopiske anliggender.«

Hvornår har det været hårdest at være forælder?

»Jeg blev sidste sommer far til en lille efternøler i form af skønne Elliot, som har mindet mig om, at i biologisk og somatisk forstand, så er det hårdest at være forælder, når ens børn er yngst, og deres søvnmønstre ingenlunde har fundet et leje i nærheden af at indeholde otte eller for den sags skyld bare fem-seks timers uafbrudt søvn. Det er i sagens natur en fysisk hård periode, om end mest for moren, der skal op at amme. Det er ikke desto mindre det hele værd og dybt meningsfuldt at lulle en lille baby i søvn og gennem sine søvnige, sammenknebne øjne se et veltilpas smil brede sig på læben af ens lille øjesten.

I en overført, psykisk betydning er det utvivlsomt hårdest at skulle sætte sine børn fri, hvilket man jo ganske naturligt bliver gradvist mere og mere nødt til i takt med, at de bliver ældre og mere og mere selvstændige, løsrevne og modne individer. Man skal for eksempel lige synke en ekstra gang, når man tænker på den første gang, de unge mennesker betros til at krydse en trafikeret vej, uden at man er der til at holde dem i hånden.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.