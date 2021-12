Når du står op og tuner ind på 'Go' morgen Danmark' klokken 6.30, har værterne allerede været oppe i flere timer.

Og for Louise Wolff kan det være ualmindeligt svært at få de 7,5 timers søvn, som Netdoktor anbefaler. Det fortæller hun til Billed-Bladet.

»Jeg står op kvart over tre om natten, så jeg får cirka fire timers søvn,« siger hun til ugebladet og slår fast, at hun sover alt for lidt.

Heldigvis er det som bekendt kun hver anden uge, da programmet har flere værter, som på skift tager tjansen.

Den skarpe læser vil nok postulere, at hvis Louise Wolff ikke får nok søvn, fordi hun skal tidligt op, så kan hun da bare gå tidligere i seng om aftenen.

Men helt så simpel er løsningen ikke.

Louise Wolff er nemlig mor til de to små døtre, Gertrud på et år og Billie på fem.

De skal selvfølgelig puttes, men når det er gjort, må Louise Wolff selv kigge langt efter sengen.

Der skal nemlig arbejdes på manuskriptet til morgendagens afsnit.

»Det kan ikke lade sig gøre på andre måder end, at jeg må give køb på min nattesøvn,« siger hun til Billed-Bladet.

De 7,5 timers søvn, som Netdoktor anbefaler, er det gennemsnitlige søvnbehov for voksne over 25 år - men der kan være store individuelle forskelle.

For lidt søvn kan påvirke immunforsvaret og de kognitive funktioner som hukommelse og indlæring.

Louise Wolff har været vært på 'Go' Morgen Danmark' af to omgange. Først fra 2015 til 2017 og igen fra 2018 og frem til i dag.