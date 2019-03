Tv-stjernerne Lori Loughlin og Felicity Huffman er blandt de i alt 50 personer, som man mener, har været involveret i den største korruptionsskandale i det amerikanske collegesystem nogensinde.

Og nu får de et astronomisk søgsmål på halsen af en vred mor. Jennifer Kay Toy sagsøger alle de implicerede parter for sammenlagt 500 milliarder dollars svarende til 3,3 billioner kroner.

Det skriver det amerikanske underholdningsmedie Deadline, der har adgang til søgsmålet.

'Joshua (sønnen, red.) ansøgte om optagelse på nogle af de colleges, hvor korruptionen fandt sted, og han blev ikke optaget,« siger Jennifer Kay Toy i søgsmålet.

Lori Loughlin er sigtet i en af de største koruptionssager i amerikansk historie. Foto: NINA PROMMER

'Joshua og jeg troede, at han havde en ærlig chance, ligesom alle andre ansøgere, men kom ikke ind af uoplyste årsager.'

Moderen sagsøger alle de implicerede parter i sagen, der står sigtet for uretmæssigt at have fået deres børn ind på en forskellige eliteuniversiteter.

'Jeg er ikke rig, men selv hvis jeg var rig, så ville jeg ikke have begået så afskyelig og foragtelig adfærd, som de sagsøgte. Jeg er chokeret og såret, fordi jeg føler, at min søn, mit eneste barn, blev nægtet adgang til et college. Ikke fordi han studerede hårdt nok, men fordi nogle rige individer følte, at det var okay at lyve, snyde, stjæle og bestikke for at få deres børn ind på et godt college,' lyder det blandt andet.

Sagen, der af den føderale anklager, Andrew E. Lelling, er blevet kaldt for historisk af sin størrelse, får nu også et vanvittigt højt beløb på sig, hvis det lykkes for den vrede mor at få medhold i retten.

Skandalen har dog allerede haft konsekvenser for Lori Loughlin, der er kendt for sin rolle som aunt Becky i tv-serien 'Hænderne fulde', og fortsættelsen 'Hænderne endnu mere fulde'.

Hun er nemlig blevet fyret forud for seriens femte sæson af streamingtjenesten Netflix.

Lori Loughlin skal sammen med sin ægtemand - ifølge anklagerne - have betalt intet mindre end 3,3 millioner kroner, for at hendes to døtre kunne blive optaget på University of South California.

De andre sigtede i sagen er velhavende amerikanske direktører, ejendomsinvestorer og advokater.