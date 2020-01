Den walisiske komiker- og satirestjerne Terry Jones er død.

Jones, der er mest kendt for at være en del af Monty Python, blev 77 år.

Det er Terry Jones' agent, der har bekræftet dødsfaldet over for det britiske medie BBC.

'Vi er i dyb sorg over at kunne offentliggøre, at vores elskede ægtemand og far, Terry Jones, er gået bort,' lyder det i en pressemeddelelse fra familien

Han gik bort mandag aften med sin hustru ved sin side.

'I løbet af de seneste par dage har hans hustru, børn, familie og mange nære venner konstant været sammen med Terry, mens han påbegyndte sin rejse i sit hjem i det nordlige London,' lyder det:

'Vi har mistet en sød, sjov, varm, kreativ og meget kærlig mand, hvis kompromisløse individualitet, intellekt samt ekstraordinære humor har fornøjet adskillige millioner i løbet af seks årtier.'

Terry Jones kæmpede med demens i sine sidste år, og derfor sender familien også en stor tak til lægerne, som har hjulpet ham.

Udover at medvirke i filmene har han blandt andet instrueret en række af Monty Pythons mest legendariske film.

Han stod bag kameraet på filmene Monty Python og de skøre riddere, Life of Brian og Monty Python: The Meaning of Life.

Jones efterlader sig den 41 år yngre hustru Anna Söderström, som han fik datteren Siri med i 2009. Derudover har han to børn, Sally og Bill, fra et tidligere ægteskab.

Familien beder til slut pressen om at respektere deres privatliv i denne hårde tid.