Hvad er det værste karriereråd, du nogensinde har fået?

Det spørgsmål stillede en Twitter-bruger lørdag, og indtil videre lader det til, at Monica Lewinsky har det bedste svar.

Den 45-årige amerikanske kvinde svarede i en tråd startet af psykolog Adam Grant, der selv kom med et par bud på dårlige karriereråd, han havde fået gennem tiden. Monica Lewinsky lader dog til at have modtaget det værste af dem alle:

‘En praktikplads i Det Hvide Hus vil være fantastisk at have på CV’et,’ skrev hun og tilføjede en rødmende emoji med vidtåbne øjne.

an internship at the white house will be amazing on your resume. — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) July 14, 2019

Og så bakkede internettet ellers op.

‘Det faktum, at du bare kan grine af sagen, efter, hvad jeg forestiller mig, må have været årevis i smerte, er inspirerende. Jeg var i samme praktik som dig, og folk fortalte jokes om dig. Jeg grinte med dem mange gange. Det er jeg ked af,’ skriver brugeren Eric Michael Garcia, og en anden ytrer ligeledes sin support og begejstring for opslaget:

‘Det er det bedste tweet, jeg har set i dag. Du vinder med sikkerhed den her,’ skriver brugeren Zoltrac.

I skrivende stund har 240.000 brugere 'liket' svaret, skrevet af kvinden, der er bedst kendt for at have haft en affære med den tidligere præsident Bill Clinton.

Det var netop, da hun i slutningen af 1990’erne var 22 år og i praktik i den amerikanske præsidents residens, forholdet til Bill Clinton stod på.

Da hendes affære med den gifte præsident blev afsløret, blev hun fluks sendt ned i mediernes og advokaternes hakkemaskine, og i mange år var det umuligt for hende at leve et normalt liv.

Både hun og hendes nærmeste blev traumatiserede af oplevelsen, og i 2003 blev hun sågar diagnoseret med PTSD.

I dag arbejder Monica Lewinsky som foredragsholder, forfatter og designer, ligesom hun også betegner sig selv som antimobningsaktivist.