Det er nu et halvt år siden den tidligere DR-radiovært Monica Krog-Meyer var involveret i en voldsom højresvingsulykke.

Dengang fortalte hun, at hun ikke kunne huske selve episoden, og sådan er det stadig, fortæller hun i et interview med Hendes Verden. Hun uddyber, at hun stadig er mærket af ulykken, men at den også har givet hende stof til eftertanke.

»Jeg har også følt mig svimmel om aftenen og morgenen, og når jeg skal koncentrere mig, kan det føles som om, min hjerne koger. Jeg er blevet mindet om, at livet hurtigt kan være slut,« fortæller hun og fortsætter:

»Men jeg er ikke bange for at dø, for jeg føler, at jeg har oplevet, hvad jeg skulle. Hvis det skulle ske nu, er det faktisk fint nok, men på den anden side tager jeg også gerne 20 år til.«

Det var under en cykeltur, den tidligere DR-vært, der i dag arbejder hos POV, blev påkørt af en skraldebil.

Ulykken fandt sted på hjørnet af Baunegårdsvej og Berstorffsvej i Hellerup, hvor skraldebilen var i færd med at foretage et højresving.

Efterfølgende blev hun bragt til Rigshospitalets Traumecenter, hvor lægepersonalet kunne konkludere, at hun havde slået både hoved og brystkasse. Intet alvorligt dog.

'Erindrer intet, men er sluppet uden brud. Hvor heldig kan man være? Jeg er dybt taknemmelig,’ skrev hun efterfølgende på sin Facebook-profil.

Dagen efter skrev hun endnu et opslag, efter hun havde modtaget en flot buket blomster af de to skraldemænd, der var involveret i ulykken.

‘Hvor er det god stil og virkeligt rørende at få en buket fra de to skraldemænd, der kørte ind i mig. Det må have været gyseligt at opleve for dem,’ lød det blandt andet i opslaget.

Heri delte hun også yderligere detaljer om ulykken. Blandt andet beskrev hun, at hendes hjelm var flækket under styrtet, at hendes tøj var blevet klippet op på hospitalet, og at hendes cykel var helt ødelagt.

‘Og jeg har blå mærker som en bokser i 14 omgange, som én sagde.’