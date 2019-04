Mange mennesker kender Molly Egelind fra tv og film, og som en storsmilende deltager i Vild med Dans.

Det har dog ikke altid været solskin og glade dage for skuespilleren, fortæller hun nu i et åbenhjertigt interview.

Udover at hun er god til at spille skuespil, så var Molly Egeilnd nemlig et barn, som var meget hurtig til at forstå og lære i skolen.

»Jeg følte mig splittet og faldt aldrig rigtig på plads. Jeg husker egentlig hele min skoletid som virkelig udfordrende. Mine forældre gjorde alt, hvad de kunne for at finde en god løsning for mig, for de kunne jo se, at jeg ikke var glad,« siger hun i et interview med Alt For Damerne og uddyber:

»Jeg skulle nok have gået på en skole, hvor jeg var blevet udfordret noget mere – en Mensa-skole (skole for særligt begavede børn, red.), men det var ikke så moderne dengang, som det er nu.«

Egelind fortæller, at hun allerede kom i skole som 5-årig, men hvor både hendes tidlige start og en oprykning til en klasseårgang over hjalp på at tilfredsstille hendes videbegærlige side, så var det ikke nemt at gå sammen med klassekammerater, der er to år ældre.

Skuespillerinden har sin nørdede side fra sin far. Hun kan tale ni sprog og genkende alle verdens flag.

For tiden kan skuespillerinden, som er datter af den anden kendte skuespiller Søs Egelind, ses i tv-serien Sygeplejeskolen.

Her spiller hun en sygeplejeelev ved navn Anna, som er startet på én af de første årgange, hvor der også startede mandlige elever på skolen.

Molly Egelind har tidligere fortalt til B.T., hvem der har været den store inspiration til den gæve karakter 'Anna.' Blandt andet har Egelinds egen mormor givet inspiration, men også en omsorgsfuld jordemoder, som hjalp da Molly Egelind skulle føde, var en virkelighedens Anna.

Det kan man mere læse om i interviewet med Den Skaldede Frisør-skuespilleren, som du finder her.

Til hverdag bruger Molly Egelind tid sammen med sin familie, som består af hendes mand Benjamin Katzmann Hasselflug og deres fælles datter.