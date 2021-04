Den danske skuespiller Molly Egelind skal i denne uge føde sit andet barn, som bliver endnu en lille pige.

Og hun ved allerede nu, at det bliver ved et kejsersnit. Det fortæller hun til onlinemediet To The Moon, Honey.

»Da jeg blev udskrevet efter min seneste indlæggelse, fik jeg beskeden om, at jeg skal have kejsersnit. Det kom ikke som noget chok. Jeg har jo vidst siden uge 20, at jeg har foranliggende moderkage, og det har hele tiden været på tale som en sandsynlighed,« siger hun til mediet.

Hun kalder det en lettelse, at der kom en afklaring, så hun i stedet kunne begynde at fokusere sin energi på noget konkret.

Graviditen har dog ikke været helt udramatisk.

»I uge 31 begyndte jeg at bløde og kom ind på en fødestue, hvor jeg lå indlagt til observation. Det var en kæmpe forskrækkelse, selvom jeg var blevet advaret om, at det kunne ske, så var det ubehageligt at opleve.«

Hun fik dog medicin, der stoppede blødningen, men hun måtte på sygehuset yderligere to gange for at få stoppet blødninger.

Efter det blev klart, at hun skal føde ved kejsersnit, har hun haft god tid til at forberede sig ved at læse en masse om emnet og se YouTube-videoer. Derfor er skuespilleren, der var med i den populære serie 'Sygeplejeskolen', heller ikke synderligt nervøs forud for fødslen.

Tidligere har hun på sin egen Instagram fortalt om komplikationerne ved graviditeten.

'Jeg tilbragte det meste af sidste uge på hospitalet på grund af en graviditetskomplikation. Jeg var rigtig bange og bekymret – men var omgivet af det mest fantastiske personale, jordemødre og fødselslæger og er nu sendt hjem med formaning om ikke at lave noget som helst andet end at tage den med ro og bage baby færdig,' skrev hun således 16. marts i år.

Molly Egelind og manden Benjamin Hasselflug-Egelind har i forvejen datteren Ellinor på seks år.

33-årige Molly Egelind har udover 'Sygeplejeskolen' også spillet med i julekalenderen 'Den anden verden' samt Susanne Biers film 'Den skaldede frisør'.