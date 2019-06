I mange år var Molly Egelind flov over at tale om dén depression, der ramte hende i kølvandet på moderens sygdom. Flov over at være sådan én, der ikke havde styr på sit liv.

Men i dag ved hun, at åbenhed er med til at give hende den styrke, som hun udstråler nu. I en alder af 31 kender hun sig selv og ikke mindst sine behov for mentalhygiejne.

»På en eller anden måde er jeg blevet min egen sygeplejerske,« griner Molly Egelind, som netop er kendt for tv-serien 'Sygeplejeskolen'.

Det var samtaleterapi og modenhed, der i første omgang hjalp hende på benene igen oven på de svære år, hvor hendes manglende redskaber til at deale med sine følelser sendte hende til tælling.

»Dengang havde jeg en fornemmelse af, at jeg skulle skynde mig at få det godt igen. Så hver gang jeg kom en smule ovenpå og tænkte 'nu er jeg fikset', kom det tilbage igen,« forklarer hun.

Derfor har hun lært at lytte til sit indre for at sikre, at det ikke får lov til at køre af sporet igen.

»Ligesom det er meget nemmere at holde huset rent, hvis man tager en lille smule hver dag i stedet for en kæmpe årlig hovedrengøring, har jeg samme teori med hensyn til at at holde sig ovenpå og være glad,« siger hun glad.

Og hun har – fortæller hun med ømhed i stemmen – meget at være glad og taknemmelig for.

Det har givet mig mere selvtillid, og jeg føler, at jeg er der i livet, hvor jeg skal være Molly Egelind om at blive mor

For den rejse, hun har været på, den udvikling – som både menneske og skuespiller – hun har gennemgået, står der kærlighed bag

»Meget af det har at gøre med, at jeg er blevet mor,« mener Molly Egelind, som har datteren Ellinor på knap fem med sin mand, skuespiller Benjamin Hasselflug.

»At føle den kæmpestore kærlighed til livet og det lille menneske giver så meget livsglæde og har udvidet min horisont så kolossalt.«

»Det har givet mig mere selvtillid, og jeg føler, at jeg er der i livet, hvor jeg skal være. En vidunderlig mand, som jeg er gift med, en vidunderlig datter og et arbejde, som jeg elsker,« siger en glad Molly Egelind og tilføjer:

Molly Egelind og hendes mand, Benjamin Hasselflug. Foto: keld Navntoft Vis mere Molly Egelind og hendes mand, Benjamin Hasselflug. Foto: keld Navntoft

»Og så har jeg nogle fantastiske veninder, som kender mig på alle ledder og kanter. Også de grimme sider, som jeg altid kan snakke med dem om.«

»Sjovt nok er det de samme veninder, som jeg fik, dengang jeg havde det allersværest. At finde hinanden i dét og kunne holde sammen i så mange år, det er en værdi man ikke kan gøre op i noget som helst andet end kærlighed,« siger en taknemmelig Molly Egelind.

Set med egne øjne har hun i dag alt dét, hun ikke troede var muligt, da hun som tvivlende teenager gik i sort.

Og også karrieren tegner lys og spændende.

»Lige nu pendler jeg mellem København og Helsinki, hvor jeg er i gang med en tv-serie, som vist stadig er hemmelig,« fortæller hun og fortsætter:

»Efter sommerferien starter jeg prøver på forestillingen 'Amerika' på Nørrebro Teater, en sort komedie af Franz Kafka. Og så er der selvfølgelig sat plads af i kalenderen til sæson tre og fire af 'Sygeplejeskolen'.«

Molly Egelinds stemme bobler af begejstring. Hun er glad og lykkelig.

»Jeg føler mig virkelig støttet og set. Og elsket for dén, jeg er.«