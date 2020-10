Som barn af en af 90'ernes mest populære komikere har Molly Egelind hele livet været vant til rampelyset. Alligevel kom opmærksomheden og de til tider voldsomme reaktioner bag på den 32-årige skuespiller, da hun selv for et par år siden fik sit folkelige gennembrud.

»'Vild med dans' var skidehårdt. Jeg ville gøre det igen for den fysiske udfordring, men jeg synes, mediebevågenheden og især alt det på sociale medier var led. Jeg kan stadig blive helt ked af at tale om det,« fortæller Molly Egelind, da B.T. møder hende forud for premieren på den tredje sæson af TV 2's populære serie 'Sygeplejeskolen'.

Molly Egelind dukkede første gang op på det store lærred som 13-årig over for Paprika Steen i filmen 'Okay'.

Herefter havde hun et par småroller, før hun efter gymnasiet kom ind på skuespillerskolen i Odense og efterfølgende i 2012 fik en del opmærksomhed som Trine Dyrholms datter i filmhittet 'Den skaldede frisør'.

En ung Molly Egelind, da hun medvirkede i filmen 'Okay' sammen med Ole Ernst, Paprika Steen og Troels Lyby. Foto: CLAUS BJØRN LARSEN Vis mere En ung Molly Egelind, da hun medvirkede i filmen 'Okay' sammen med Ole Ernst, Paprika Steen og Troels Lyby. Foto: CLAUS BJØRN LARSEN

I 2018 kom der så for alvor fart på karrieren, da hun scorede en af hovedrollerne i TV 2's 'Sygeplejeskolen' og samtidig dansede sig hele vejen til finalen i 'Vild med dans'.

Begge store oplevelser, og hun har mødt masser af søde mennesker på sin vej, men særligt tonen på de sociale medier, da hun var med i 'Vild med dans', fik hende til at tabe kæben.

»Det var chokerende at opleve, hvor grimt folk tør tale på nettet. Min oplevelse med programmet og selve udfordringen var god, men så var der bare nogle oplevelser udenom på de sociale medier, der gjorde det dårligt,« fortæller hun og tilføjer:

»I forhold til 'Sygeplejeskolen' og mit arbejde som skuespiller er folk generelt vildt dejlige og gode til at sige, når de synes, man gør det godt, men når det drejer sig om de der semi-reality-konkurrencer, er folk bare crazy.«

Molly Egelind dansede med Mads Vad, da hun fik en andenplads i 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Molly Egelind dansede med Mads Vad, da hun fik en andenplads i 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Molly Egelind synes, der er opstået en ærgerlig kultur blandt andet på Facebook.

»Der er vokset en kultur frem, hvor folk siger ting, som de aldrig kunne finde på at sige, hvis de stod foran en. Nogle mennesker glemmer, at der er et rigtigt menneske i den anden ende.«

I den situation støtter Molly Egelind sig blandt andet til sin mor, skuespiller og komiker Søs Egelind:

»Jeg har været vant til at gå ned ad gaden, hvor folk har lagt mærke til min mor, da jeg voksede op, så på den måde er det ikke fremmed for mig. Jeg har set, hvordan min mor dealer med fans og andre interesserede, og synes, hun gør det rigtig godt.«

Molly Egelind i tv-serien 'Sygeplejeskolen'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Molly Egelind i tv-serien 'Sygeplejeskolen'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Mens den tredje sæson af 'Sygeplejeskolen' nu løber over skærmen, er man allerede i gang med at optage sæson fire i Roskilde.

Molly Egelind føler sig efterhånden hjemmevant på filmsettet og har til denne sæson blandt andet ladet sig klippe korthåret for at tilpasse sig sin rolles 1950'er-look.

»Jeg kender efterhånden min rolle bedre og bedre. Det er et kæmpe privilegie at få lov til at genbesøge den samme karakter så mange gange. Det er lidt som at komme tilbage fra en sommerferie og starte i 7. klasse'.

'Sygeplejeskolen' kom til i kølvandet på TV 2's enorme succes med 'Badehotellet'. Selv om flere af Molly Egelinds kollegaer har optrådt i begge serier, har hun endnu til gode at 'rykke op' til 'Badehotellet'.

»Jeg tror ikke, jeg har været i spil til en rolle i 'Badehotellet' endnu, men jeg synes da, det kunne være hammersjovt at være med.«