Den danske hitsanger Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen eller bare MØ har aflyst den asiatiske del af sin turné.

Det er af hensyn til hendes mentale og fysiske helbred, at hun har valgt at holde en pause.

Final Song-sangerinden starter med at undskylde over for de mange fans, der bliver påvirket af afbuddet i et håndskrevet brev, som hun har delt på Instagram.

'Jeg er helt knust over, at jeg ikke kan komme. Jeg fucking hader at aflyse og skuffe folk,' skriver hun blandt andet.

MØ afslører, at hun allerede efter sin amerikanske turné følte sig ekstremt udmattet - både fysisk og mentalt. Ifølge sangerinden skyldes det, at hun ikke har holdt en reel pause, siden karrieren tog fart.

'Jeg har ignoreret mine krops signaler og er fortsat med at køre på uden at stoppe op og tage hensyn til mig selv,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg er nået til et punkt, hvor jeg i den grad føler, at jeg er nødt til at prioritere mit helbred. Derfor er jeg nødt til at træffe nogle svære beslutninger for at give mig selv lidt tid.'

Den 30-årige sangerinde føler, at hun risikerer at sætte sit helbred over styr, hvis hun ikke holder den tiltrængte pause. Hvor længe pausen kommer til at vare, oplyser hun ikke. Men på MØs hjemmeside kan man se de australske koncertdatoer, som hun rammer i slutningen af april - modsat de asiatiske, der ikke figurerer på siden.

Men den danske sangerinde lover, at hun vil arrangere en ny turné til Asien, så alle de skuffede fans kan opleve hende.

'Mine dybeste undskyldninger. Jeg elsker jer,' slutter hun.

Den danske verdensstjerne startede sin turné i forbindelse med det nye album Forever Neverland i januar i USA. Hun skulle blandt andet have rundet Japan, Filippinerne og Kina på den asiatiske del.

Danskerne kan forhåbentligt opleve hende til sommer, hvor hun blandt andet er booket på Roskilde Festival.