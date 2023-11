Kun ni dage nåede den italienske modedesigner Davide Renne at være kreativ direktør hos Moschino.

Fredag døde han i Milano. 46 år gammel.

Det oplyser Moschinos moderselskab Aeffe, skriver BBC.

Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort, men virksomheden oplyser, at det drejer sig om 'en pludselig sygdom.'

»Der er ingen ord til at beskrive den smerte, vi oplever i denne dramatiske tid,« lyder det fra Aeffes topchef.

»Selvom han kun var hos i meget kort tid, gjorde Davide sig med det samme elsket og respekteret. I dag står vi tilbage med ansvaret for at videreføre, hvad hans fantasi og kreativitet kunne have forestillet sig.«

Davide Renne kom fra et job som chef for dametøj hos Gucci.

Hans skifte til Moschino blev annonceret i oktober.

Planen var, at han skulle have debuteret med sin første kollektion ved modeugen i Milano i februar.