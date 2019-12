'Tænker på min familie i dag.'

Sådan indleder skuespillerinden Sarah Hyland mandag sin story på det sociale medie Instagram. Det skyldes, at 'Modern Family'-stjernen sidste år mistede et familiemedlem i en ulykke.

Familiemedlemmet var Sarah Hylands blot 14-årige fætter, Trevor Canaday, der omkom i en trafikulykke i december 2018. På Instagram deler skuespillerinden selv lidt informationer om ulykken.

'For præcis ét år siden blev min lille fætter dræbt af en spritbilist. En meningsløs og hensynsløs handling fjernede en smuk sjæl,' skriver Sarah Hyland på Instagram og fortsætter:

Sådan ser Sarah Hylands Instagram-story ud. Foto: Sarah Hyland/Instagram Vis mere Sådan ser Sarah Hylands Instagram-story ud. Foto: Sarah Hyland/Instagram

'Du vil altid være i vore hjerter og i solnedgangene. Elsker dig, Trevor,' slutter 'Modern Family'-stjernen af efterfulgt af en hjerteemoji.

Ifølge Daily Mail omkom fætteren, da spritbilisten valgte at køre over for rødt ved et lyskryds i den amerikanske by Omaha i staten Nebraska.

Efterfølgende ramte spritbilisten, den 37-årige Jeffrey Eggeling, køretøjet, hvor Trevor Canaday og hans far, Bryan Canaday, begge sad i.

Kollisionen medførte, at Trevor Canaday fløj ud af bilen, og han døde senere af sine kvæstelser på et nærliggende hospital. Bryan Canaday fik alvorlige hoved- og ansigtsskader, som han stadig var ved at komme sig over i juli måned.

Sarah Hyland er nok mest kendt fra hitserien 'Modern Family', hvor hun spiller rollen som Haley Dunphy. Her ses hun sammen med resten af seriens hovedpersoner. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Sarah Hyland er nok mest kendt fra hitserien 'Modern Family', hvor hun spiller rollen som Haley Dunphy. Her ses hun sammen med resten af seriens hovedpersoner. Foto: LUCY NICHOLSON

Efter ulykken flygtede Jeffrey Eggeling fra ulykken til fods, men blev kort efter anholdt af politiet.

I juli erkendte Jeffrey Eggeling, at han havde kørt bil, mens han var påvirket, samt at han havde forvoldt alvorlige skader på Trevor og Bryan Canaday i ulykken.

Det medførte, at Jeffrey Eggeling i september måned blev idømt mellem 43 og 53 års fængsel for spirituskørsel og uagtsomt manddrab.

Foruden den nye fængselsdom havde Jeffrey Eggeling i forvejen to andre domme for spirituskørsel. Han kan prøveløslades om 21,5 år.