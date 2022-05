Jesse Tyler Ferguson skal være far igen sammen med ægtemanden Justin Mikita.

Dermed gør 'Modern Family'-skuespilleren og Broadway-produceren deres knap to årige søn Beckett til storebror.

»Vi venter nummer to! Vores voksende familie bliver en familie på fire senere dette efterår! Vi er så spændte på, at Beckett skal have en søskende,« skriver Jesse Tyler Ferguson i et opslag på Instagram.

Her fortæller skuespilleren også, at den personlige glæde sker midt i en »hjerteskærende« offentlig sorg.

Nemlig det Jesse Tyler Ferguson kalder en sorg for Amerika, hvor transkønnedes rettigheder og reproduktionssundheden er under pres.

Derfor gør den 46-årige skuespiller i samme ombæring opmærksom på sin og ægtemandens velgørenhedsorganisation PRONOUN, der har fokus på lgbt+-personers ligestilling.

Organisationen har nemlig startet et nyt samarbejde for at rejse flere midler – og sendt mere end en halv million danske kroner afsted i den gode sags tjeneste, herunder kampen for retten til abort.

»Vi er så spændte på at få en lille én, der tilslutter sig vores voksende familie – og vi er så stolte af at støtte valget til at gøre det,« lyder det i opslaget.

Her takker Jesse Tyler Ferguson også SoCal Reproduktion Center og lægen Dr. Shahin Ghadir, der har givet parret »muligheden for at udvide vores familie, ikke bare én, men to gange.«

»Vi ville ikke være her uden jer!« slutter 'Modern Family'-stjernen.