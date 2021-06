I 2015 blev 'Modern Family'-stjernen Jesse Tyler Ferguson opereret i ansigtet, fordi hans hudlæge havde fundet kræft omkring hans kind.

Og nu er den gal igen.

Den 45-årige amerikanske skuespiller har nemlig fået påvist hudkræft nogenlunde samme sted som sidst.

Det afslører han selv i et opslag på Instagram, hvor han samtidig opfordrer folk til at passe på sig selv:



'Husk nu at gå til hudlæge, især hvis du er lys i huden ligesom mig,' skriver han og fortsætter:



'Jeg ender altid med at få fjernet noget under mine besøg. I dag tog de en smule hudkræft, de fandt. Men vær ikke bekymret for mig. De fandt det tidligt, og jeg har det fint.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jesse Tyler Ferguson (@jessetyler)

Jesse Tyler Ferguson, der spiller rollen som Mitchell Pritchett i 'Modern Family', opfordrer herefter sine følgere til at tage solcreme på, når de bevæger sig ud i solen.

Det er som nævnt seks år siden, at Jesse Tyler Ferguson blev opereret for hudkræft for første gang.

Dengang delte han også et opslag omkring sin operation. Et opslag, der endte med at få knap 30.000 likes.

Hans nye opslag, der blev delt natten til tirsdag dansk tid, er i skrivende stund allerede oppe på næsten 130.000 likes.

Det er desuden fyldt med kommentarer, der ønsker skuespilleren god bedring.

En af dem, der har skrevet, er filminstruktøren Jake Wilson, som skriver følgende:

'Sender dig en masse kærlighed. Tak for påmindelsen.'

En anden, der har skrevet, er 'Selling Sunset'-stjernen Davina Potratz, som kort og kontant blot skriver, at hun håber, at skuespilleren er okay.

Også skuespillerinden Zooey Deschanel, der er bedst kendt fra filmen ' (500) Days of Summer' og tv-serien 'New Girl', har kommenteret Jesse Tyler Fergusons opslag.

Hun giver 'Modern Family'-stjernen ret i, at man skal huske solcremen.



'(Husk, red.) solfaktor én million. Og hatte … så mange hatte!', skriver hun.